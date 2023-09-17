حنان عبدالمعبود



في لمسة وفاء نظم أعضاء هيئة التدريس والإداريين بكلية الدراسات التجارية بنات حفلا لتكريم عميد الكلية السابق د.أحمد الحنيان في مبنى الكلية بمنطقة العارضية، حيث ألقى الحضور كلمات شكر وامتنان لإنجازات العميد السابق وتقدير لكل ما قام به خلال فترة توليه منصبه، ومن ثم قدم له مساعد العميد بالشؤون الأكاديمية أ.د.فيصل الحماد درعا تذكارية وهدية مع كتاب شكر وتقدير تضمن أسماء كافة العاملين معه بمختلف مواقعهم.



وألقى العميد السابق لكلية الدراسات التجارية بنات، وعضو هيئة تدريس بقسم الحاسب الآلي د.أحمد الحنيان كلمة ثمن خلالها ما قام به الزملاء، وقال في تصريح لـ «الأنباء» تمت دعوتي إلى الكلية من أجل بعض الأعمال الإدارية ولكنني فوجئت بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، حيث كانت مفاجأة بتواجد الجميع معا، ولا أستطيع وصف الشعور الذي انتابني خاصة مع الكلمات التي قيلت في حقي في الوقت الذي أترك فيه مؤسسة أكاديمية كقيادي وعميد للكلية بعد فترة من العمل والإنجازات.



وأضاف: هذه سنة الحياة خاصة بالعمل الأكاديمي، حيث الأبحاث والتدريس وخدمة المجتمع، معربا عن سعادته بكل من حوله من الزملاء، والمشاعر بقلبه لترك هذا المكان، واستدرك: ولكن الشعور الأجمل هو الكلمات والشكر والثناء الذي سمعته، مشيرا إلى انه سيتفرغ للعمل الأكاديمي والأبحاث وخدمة المجتمع والإسهامات المعرفية في كافة مجالات الحياة بالأخص في المجال التقني والإداري والتجاري.



من جانبها، قالت المدرس وعضو هيئة التدريس بقسم الإدارة، موضي العجمي شهدنا تكريم د.أحمد الحنيان وهو معلم من معالم كلية الدراسات التجارية، حيث قدم إنجازات عظيمة خلال 4 سنوات وهي فترة تكليفه بمنصب العميد، ومن أهم إنجازاته أنه طور واستحدث برامج مع فريق عمل متمكن، كما دعم الأبحاث العلمية في كلية الدراسات التجارية، مضيفة: خلال هذه السنوات اصبحت هناك نقلة نوعية كبيرة، حيث أصبح للكلية اعتماد أكاديمي من أعلى المنظمات العالمية، كما أصبح بالكلية مناهج متطورة من حيث دعم جودة التعليم بالكويت.



وأضافت: اننا جميعا نقدم الشكر والامتنان للتعامل الراقي مع هذا الإنسان الذي قلما يجود الزمان بمثله، ونحن كأعضاء هيئة تدريس وإداريين تشرفنا بالعمل معهم وكلنا فخر، اننا عملنا مع هذا المخضرم صاحب الرؤية التي من خلالها قاد الكلية الى النجاح والإنجازات التي نعيشها كذلك التي سنستمر بالعمل بها الى الأعلى.