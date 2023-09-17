ثامر السليم



مع بداية العام الجامعي، تمنى القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د. جاسم محمد الحمدان التوفيق لجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وموظفين وطلبة، وأن يكون عاما دراسيا مثمرا بالعطاء والنجاح والتميز. وحول العملية الانتخابية الطلابية، أكد الحمدان على ضرورة التزام طلبة وطالبات الجامعة باللوائح الجامعية لانتخابات الجمعيات العلمية، وممارسة العمل النقابي بأفضل صورة، والابتعاد عن السلبيات التي قد تصاحب هذا النشاط الطلابي.



وأوضح أن العمادة تبدأ باستقبال مناديب القوائم الطلابية اعتبارا من اليوم الأحد، باعتباره اليوم الأول لبدء الدراسة للفصل الدراسي الأول في جامعة الكويت، لافتا إلى أنه يحق للجمعيات الطلابية فتح باب الترشيح بعد الانتهاء من إغلاق التقارير المالية والإدارية، داعيا الجمعيات العلمية إلى سرعة إغلاق التقارير المالية والادارية حتى يتسنى تحديد أيام الاقتراع.



وأكد الحمدان أن اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2024 مستعدة من خلال كل اللجان العاملة لعمل التجهيزات اللازمة، مع الالتزام بالنظم واللوائح الجامعية من أجل نجاح العملية الانتخابية، وإظهارها في أبهى صورة ممكنة.