عبدالعزيز الفضلي



التحق بقية صفوف طلبة الابتدائي والمرحلتين المتوسطة والثانوية بقطار العام الدراسي الذي انطلق وسط اجواء مناسبة وفرتها الادارات المدرسية لاستقبال طلبتها بعد انتهاء العطلة الصيفية مع تطبيق الدوام المرن، حيث بدأ طابور الصباح في الابتدائي الساعة 7 وربع والمتوسط 7 ونصف والثانوي 7 و45 دقيقة، وسارت الساعات الاولى من الدوام بكل سهولة ويسر وحسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية.



وقد واصلت القيادات التربوية جولاتها التفقدية للمدارس والمناطق التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي والاطمئنان على سير العمل فيها، حيث قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع بجولاته التفقدية على المدارس مع انتظام بقية طلبة المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والبالغ عددهم 381488 متعلما ومتعلمة.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، في تصريح صحافي إن الوزير د.عادل المانع استكمل جولاته التفقدية التي بدأت منذ توليه المنصب، حيث تفقد عددا من مدارس منطقة العاصمة التعليمية وذلك بالتزامن مع اكتمال عودة المتعلمين في جميع المراحل الدراسية لمقاعد الدراسة باستثناء مرحلة رياض الأطفال.



وأضاف الوهيدة أن الوزير تفقد سير العمل في المدارس والتقى أهل الميدان التربوي للوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم، ومشاركة ابنائه المتعلمين فرحة العودة لمقاعد الدراسة والتأكيد على أهمية توفير وتهيئة البيئة المناسبة لهم وخلق روح الإبداع والتنافس لديهم.



وأردف الوهيدة قائلا: إن الاطفال في مرحلة الرياض سيعودون الى مقاعد الدراسة صباح غد الأربعاء 20 الجاري حيث تستقبل مدارس رياض الأطفال متعلميها من جميع المناطق التعليمية والبالغ عددهم 41763 متعلما ومتعلمة.



كما قام وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان بزيارة الى منطقة الجهراء التعليمية وعقد اجتماعا مع مدير عام المنطقة بالانابة جاسم بوحمد ومدير الشؤون التعليمية ومدير الشؤون الإدارية للاطلاع على استعدادات المنطقة في تجهيز مدارس الجهراء التعليمية للعام الدراسي 2023 - 2024م.



كما قام الوكيل بجولة تفقدية داخل المنطقة التعليمية لمتابعة سير العمل في المنطقة، بالإضافة إلى أن الوكيل طلب الاهتمام باستقبال المراجعين واطلع على احتياجات المواطنين. ودعا الى حل الأمور العالقة سواء كان في تسجيل الطلبة او في نقل المعلمين والمعلمات.



من جانبه، قال مدير مدرسة ملا حسن الكندري المتوسطة ـ بنين طارق الحبيب إن المدرسة استعدت لاستقبال 750 طالبا، موضحا أن إدارة المدرسة وضعت خطة قبل بداية دوام الطلبة حتى يتم التأكد من جاهزية جميع مرافق المدرسة ونظافتها وصيانتها، مضيفا أنه تم تجهيز المختبرات العلمية بالأدوات اللازمة، وتجهيز الكتب المدرسية، حتى يكون الطالب مهيأ لبداية المشوار الدراسي.