وجه النائب د.محمد المهان سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، جاء السؤال الأول منهما كما يلي:



تعد الكويت، مقارنة بدول العالم، من أكثرها ازدحاما نسبة وتناسبا بعدد مستخدمي الطرق.



ومن أسباب ذلك، الضغط الحاصل على الطرق التي فاق معظمها طاقتها الاستيعابية، وتراجع مشاريع بناء الطرق الحديثة، إلى جانب غياب ثقافة الاعتماد على النقل الجماعي لدى المواطنين.



ونتيجة لذلك، يكبد الازدحام المروري البلد خسائر مالية كبيرة بشكل سنوي، ويسهم في نشر المزيد من التلوث ورفع نسبة الانبعاثات الكربونية.



وفي هذا الصدد، ظهرت قبل سنوات أخبار تشير إلى أن المسؤولين عن قطاع النقل والطرق في البلاد سيعملون على إطلاق مشروع المترو في القريب العاجل.



لكن آخر المعطيات المتوافرة تشير إلى توجه الدولة بشكل رسمي نحو إلغاء هذا المشروع المعلق منذ عام 2015، بسبب نتائج دراسات هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي خلصت إلى عدم جدواه الاقتصادية في الوقت الراهن.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما سبب تأخر تقديم العطاءات لمشروع مترو الكويت، والذي كان من المقرر البدء في تقديم العطاءات عام 2021؟



2- ما الإطار الزمني لإكمال المشروع؟



3- هل أجريت دراسات حديثة لجدوى المشروع تواكب التطور العمراني، خلافا للدراسات السابقة التي قدمت لهيئة مشروعات الشراكة، للتأكد من مدى حاجة تنفيذ الكويت لهذا المشروع في الوقت الحالي أو تأجيل تنفيذه؟



4- في حال تنفيذ المشروع، كم ستكون تكلفته الإجمالية؟



5- ما الإجراءات التي اتخذت في مشروع السكك الحديدية؟ وما التاريخ المحدد لطرح المشروع؟ وجاء السؤال الثاني كما يلي:



ما تعانيه مدينة صباح الأحمد السكنية من نقص في المرافق الحكومية، وانبعاثات الحقول النفطية، وبحيرات الصرف الصحي كارثة تؤثر على حياة القاطنين فيها، ويجب على الحكومة اتخاذ إجراء سريع تجاه هذه المشاكل، فحياة المواطنين ثمينة، ومشاكلهم ليست دعوة للتكسب إنما واقع مؤلم.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الوضع المشار إليه في مدينة صباح الأحمد السكنية؟



2- ما الإجراءات الخاصة بحل مشكلة تشكل بحيرات من مياه الصرف الصحي بالقرب من مدينة صباح الأحمد السكنية؟



3- صورة ضوئية من التقارير الخاصة بهذه المشكلة، وهل هناك تقرير بهذه المشكلة صادر من معهد الكويت للأبحاث العلمية؟