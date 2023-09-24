بيروت ـ خلدون قواص



أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أن المملكة العربية السعودية هي قبلة العرب والمسلمين والعزة والكرامة والشموخ، وصاحبة الإنجازات التنموية والحضارية في مملكة الخير، ولها الأيادي البيضاء في لبنان وأنحاء العالم كافة.



وقال في مناسبة اليوم الوطني السعودي: لبنان دولة وشعبا لا ينسى دور المملكة السعودية الذي كان وما زال داعما ومساعدا لمؤسسات لبنان ووقف الى جانبه في كل الظروف والمحطات الحرجة، وهو السند الأساسي للبنانيين كافة دون تمييز بين لبناني وآخر.



وسأل المفتي دريان، الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار والأمان والازدهار والنمو على المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة والحكيمة.



وتقدم المفتي دريان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالتهنئة في هذه المناسبة.



اما وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي فقال: «حلمتم وها أنتم تحققون رؤيتكم الواعدة بدولة قوية ومجتمع عربي موحد ومتقدم … هنيئا للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها العزيز في ‎اليوم الوطني السعودي 93».



عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب مروان حمادة عبر عن فخر اللبنانيين والعرب واعتزازهم بما بلغته السعودية من تقدم وحداثة وتطور، وقال: تبقى قبلة الأنظار من خلال وقوفها ودعمها لكل الشعوب في العالم، وفي ظل قيادتها الحكيمة التي جعلت المملكة دولة عصرية عبر ما بلغته من انطلاقة قل مثيلها في هذا العصر وعلى كل المستويات، بفعل السياسة الرشيدة التي تنتهجها قيادة المملكة، ومن خلال رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 2030 ومتابعته ومواكبته لكل ما يجري في المنطقة والعالم من تحولات ومتغيرات، بحيث بات الرقم الصعب.



وأضاف في بيان: ولا تزال المملكة تواكب الملف اللبناني وتتابعه، وهي التي وقفت إلى جانب كل اللبنانيين ومدت اليهم يد العون حيث ثمة جالية لبنانية هي الأكبر في المملكة، تشكل الرافد الأساسي لذويهم وعائلاتهم.



وتقدم النائب فؤاد مخزومي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي العزيز بأسمى آيات التهنئة والتبريك لمناسبة اليوم الوطني ـ السعودي، وقال: تمنياتنا بدوام الاستقرار والازدهار والريادة للمملكة وشعبها ضمن رؤية 2030 التي تعتبر رؤية تاريخية تؤسس لمستقبل مشرق يلبي طموحات الشعب السعودي العزيز. كل عام وأنتم بخير.



النائب أديب عبد المسيح توجه الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأحرّ التهاني والمعايدات قائلا: دامت بلادكم عامرة مزدهرة وفخرا للعروبة ورمزا للوحدة.



من جهته، أبرق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مهنئا بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية.



وقد أكد الرئيس ميقاتي «عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين لبنان والمملكة، والتي نطمح الى تعزيزها وصونها، لما فيه مصلحة شعبينا وبلدينا الشقيقين».