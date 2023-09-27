أعلنــــــت شركة «أوبن إيه آي» أنها أدخلت تحديثا على برنامجها للذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» سيجعله قادرا على التفاعل بالصوت والصورة مع المستخدمين.



وقريبا، سيتمكن البرنامج الذي اشتهر بفضله الذكاء الاصطناعي التوليدي (قدرة البرنامج على إنتاج نصوص وصور ومحتويات أخرى بناء على طلب بسيط بلغة يومية)، من الرد على أي طلب مرتبط بصورة، بالإضافة إلى الدردشة شفهيا مع مستخدميه.



وسيتاح لهؤلاء مثلا إمكانية التقاط صورة لنصب تذكاري و«إجراء محادثة مع تشات جي بي تي» عن تاريخ هذا المعلم، أو عرض المكونات الموجودة في ثلاجتهم عليه ليقترح عليهم وصفة ما، على ما أشارت «أوبن ايه آي» في بيان. وعددت الشركة الناشئة استخدامات أخرى للبرنامج، منها مساعدة الأطفال على إنجاز فروضهم (من خلال التقاط صورة لمسألة رياضية مثلا) أو الطلب منه إخبارهم قصة قبل النوم.



وستدخل هذه التحديثات على «تشات جي بي تي» خلال أيام، فيما سيستفيد منها المشتركون في «تشات جي بي تي بلاس»، أي النسخة المدفوعة من البرنامج، والمؤسسات المستفيدة من الخدمة.



وكانت الشركة أعلنت أنها تعتزم إجراء هذه التحديثات على البرنامج، خلال عرضها في مارس «تشات جي بي تي 4»، أحدث إصدار من البرنامج.



و«تشات جي بي تي 4» متعدد الوسائط، أي يمكنه معالجة بيانات أخرى غير النصوص والشيفرات.



ودفع النجاح الذي حققه «تشات جي بي تي» عام 2022، شركات التكنولوجيا الكبرى من أمثال «غوغل» و«مايكروسوفت» إلى التسابق على ابتكار برامج تعمل استنادا إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.