بات الجندي الأميركي ترافيس كينغ في عهدة الولايات المتحدة بعدما طردته كوريا الشمالية وأرسلته إلى الصين، حسبما أعلن مسؤول أميركي أمس.



وقال المسؤول للصحافيين، رافضا الكشف عن اسمه، «يمكنني التأكيد على الفور أن الجندي ترافيس كينغ في عهدة الولايات المتحدة».



وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أفادت في وقت سابق أمس بأن بيونغ يانغ طردت الجندي الذي دخل أراضيها بشكل غير قانوني في يوليو الماضي قادما من كوريا الجنوبية.



وكان كينغ قد عبر الحدود في 18 يوليو الماضي بعد أن انضم لجولة سياحية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.



وأكدت بيونغ يانغ في أغسطس الماضي أنها تحتجز الجندي الأميركي، وقالت إنه فر إلى الشمال هربا من «سوء المعاملة والتمييز العنصري في الجيش الأميركي».



لكن بعد استكمال التحقيق «قررت الهيئة المختصة في جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية طرد الجندي في الجيش الأميركي ترافيس كينغ الذي توغل بطريقة غير قانونية إلى أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية» مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.



ولم تعط الوكالة تفاصيل حول مكان أو موعد الافراج عن كينغ.



وسجن كينغ شهرين في كوريا الجنوبية بعدما ضرب وهو في حالة سكر في ملهى ليلي مواطنا كوريا، كما تشاجر مرة مع الشرطة، وأفرج عنه في 10 يوليو 2023، ونقل إلى مطار سيئول حيث كان مقررا أن يغادر إلى ولاية تكساس الأميركية.



لكنه بدلا من التوجه إلى قاعدة «فورت بليس» لإخضاعه لإجراءات تأديبية، غادر مطار إنشيون في سيئول وانضم إلى مجموعة سياح يزورون المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين ثم عبر الحدود.