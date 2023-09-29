وجه النائب متعب الرثعان سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كما يلي: صدر القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء امتثالا للمادة 132 من الدستور والتي تنص على أن «يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى بشأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم عدد القضايا المحالة إلى محكمة الوزراء منذ تأسيسها؟



2 - كم عدد القضايا التي صدر فيها أحكام بالبراءة (إن وجد)؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها.



3 - كم عدد القضايا التي صدر فيها أحكام بالإدانة (إن وجد)؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها.



كما وجه سؤالا وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد جاء كما يلي:



بما أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إحدى الجهات التابعة لكم ومسؤولياتها تقع تحت إشرافكم منذ التشكيل الوزاري الأخير، وخلال توليكم هذه المسؤولية لاحظنا صدور الكثير من القرارات التي تستوجب السؤال عن أسبابها ومبرراتها، فعلى ضوء ما تقدم يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



أولا: لجان التحقيق في تجاوزات الزراعات التجميلية:



1 - كم عدد لجان التحقيق المشكلة من 1/1/2022 حتى تاريخ ورود السؤال؟



2 - كم عدد الاجتماعات التي عقدت منذ صدور القرار؟



3 - هل أخذ بتوصيات اللجان وإصدار قرارات بشأنها؟



4 - صورة من المحاضر والتوصيات النهائية المعتمدة.



5 - هل أدين المحالون؟ وهل توجد إحالات للنيابة العامة؟



ثانيا: عقود الزراعات التجميلية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية:



1 - كم عدد عقود الزراعات التجميلية منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود السؤال؟



2 - الجهات المشرفة على تنفيذ بنود العقود.



3 - صورة من جميع العقود وتاريخ المباشرة.



4 - مدة العقد.



5 - من هو مهندس العقد؟ ومن ممثل مهندس العقد؟



6 - هل يوجد طلب تمديد لأي من العقود؟



7 - هل عرضت مواضيع العقود على لجنة الشراء؟ وما قرار اللجنة؟ يرجى تزويدي بالمحاضر التي عرض الموضوع من خلالها.



8 - ما رأي الجهاز المركزي للمناقصات العامة في هذه العقود؟



9 - هل مازالت الشركات على رأس عملها في مواقع الهيئة؟



10 - هل توجد شركات انسحبت من عقود الهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الإجراء المتخذ من الهيئة؟



11 - في حال عدم وجود شركات فما الاجراء المتخذ من الإدارة المعنية والهيئة؟



12 - هل طلب إبرام عقد للطوارئ؟



ثالثا: طرح مناقصات جديدة بعد قرب انتهاء عقود الزراعات التجميلية:



1 - متى طلب الطرح من الإدارة المعنية؟



2 - متى كانت الموافقة على الطرح؟



3 - هل توجد شركات مستبعدة؟ مع ذكر سبب الاستبعاد إن وجد.



4 - ما الإجراءات المتخذة من الهيئة داخليا وخارجيا بعد الطرح والإغلاق حتى توقيع العقد؟



5 - كم عدد العقود المبرمة خلال سنتي 2022 و2023؟