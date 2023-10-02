بيروت ـ خلدون قواص



أعلنت من دار الفتوى نتائج انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيروت والمحافظات الأخرى، وقد أظهرت هذه النتائج فوز معظم اللوائح التوافقية السائرة في خط دار الفتوى.



وشارك في الانتخابات رؤساء الحكومة والوزراء والنواب من أهل السنة والجماعة الحاليين إضافة الى رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والعديد من الشخصيات القضائية المديرين العامين والعلماء. وكانت النتائج على الشكل التالي: عن محافظة بيروت ثمانية أعضاء وهم: محمد مكاوي، طلال بيضون، وسيم المغربل، مازن شربجي، عبدالله شاهين، عبدالحميد التقي، زياد الصاحب وفؤاد زراد.



وعن محافظة الشمال «طرابلس» سبعة أعضاء وهم: بلال بركة، أحمد الأمين، مظهر حموي، أسامة طراد، فايز سيف، وائل زمرلي ومنذر حمزة. وعن محافظة جبل لبنان: رئيف يونس عبدالله، حمزة شرف الدين.



وعن محافظة البقاع: يونس عبد الرزاق ومحمد العجمي، وعن محافظة عكار: كفاح الكسار، وعن قضاء صيدا بالتزكية: عبد الحليم سعد الدين الزين، محمد موفق إبراهيم الرواس، فايز صلاح الدين بعاصيري.



وعن قضائي حاصبيا ومرجعيون بالتزكية: نزيه حمد. وكانت «الأنباء» توقعت هذه النتيجة بخرق محدود في اللوائح منذ أسبوع.