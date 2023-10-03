وجّه النائب د.محمد المهان سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، قال في مقدمته: كشفت الأمطار في السنوات الأخيرة الكثير من المشاكل أبرزها غرق بعض المناطق بسبب سوء خطط معالجة تصريف مياه الأمطار وعدم وجود الرقابة اللازمة من قبل وزارة الأشغال العامة على الشركات المسؤولة عن عقود صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

(1) ما استعدادات وزارة الأشغال لموسم الأمطار (2023-2024)؟ وما خطة الطوارئ الموضوعة للوقاية من سيول الأمطار وما يترتب عليها من أضرار؟

(2) ما الشركات المسؤولة عن شبكات تصريف مياه الأمطار؟ ومتى تمت آخر صيانة وتنظيف لهذه الشبكات؟

(3) ما أوامر العمل الصادرة بشأن صيانة شبكات تصريف مياه الامطار مع تحديد المواقع؟

(4) هل عولجت المشاكل الناتجة عن الامطار التي حدثت في السنوات الأخيرة مثل غرق جسر المنقف وطريق الغزالي ومدينة صباح الأحمد ومدينة صباح الناصر وغيرها؟

(5) هل شكلت لجان تحقيق وتقصي حقائق للاضرار الناتجة عن تجمع مياه الامطار منذ 1-1-2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من نتائج لجان التحقيق؟

(6) كم عدد مضخات سحب مياه الامطار المتنقلة الاحتياطية المتوافرة في خطة الطوارئ ومواقعها وقيمة عقودها؟