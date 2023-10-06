بداح العنزي



أصدر امين عام المجلس البلدي بالوكالة فهد العتيبي تعميما بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي بالامانة العامة للمجلس وفق نظام الدوام المرن.



وتضمن التعميم التالي:



مواعيد العمل الرسمي بنظام الدوام المرن - من الاحد الى الخميس اسبوعيا، بواقع (7) ساعات عمل، على النحو التالي:



أولا: تكون بداية الدوام من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها، والانصراف من العمل - بعد استكمال (7) ساعات عمل حسب موعد حضوره وذلك مع عدم الاخلال بفترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع (30 دقيقة)، او فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بواقع (15 دقيقة) او نظام الاستئذان او غيره ذلك من قواعد او احكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسلة 2006 المشار اليه.



ثانيا: يكون حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام المشمولين بالمادة (أولا) من هذا القرار كالتالي:



٭ تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور (بعد الساعة التاسعة صباحا).



٭ تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء فترة السماح المقررة في بداية الدوام (بعد الساعة التاسعة والنصف صباحا).



٭ تحسب ساعات الاستئذان (بعد موافقة جهة العمل)، في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف من خلال الفترة (من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا).



علما أنه لا يخل العمل بهذا النظام بفترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع 30 دقيقة او فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بواقع (15 دقيقة) او نظام الاستئذان او غير ذلك من قواعد او احكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 المشار اليه.



ثالثا: لا تطبق احكام المادة السابقة على المشمولين بتخفيف ساعات العمل او الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون اجر لأي سبب.



وتكون مواعيد العمل للمشمولين بتخفيف ساعات او الخاضعين نظام التغيب الجزئي بدون اجر لأي سبب كالتالي:



٭ من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.



٭ من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.



٭ من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة ظهرا.



٭ من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف ظهرا.



ويلتزم الموظف المشمول بالمادة ثالثا من هذا التعميم، بإخطار إدارة الشؤون الإدارية بالميعاد الذي تم اختياره من قبله عن طريق إدارته، وذلك خلال (5 أيام) عمل من صدور التعميم، وفقا لما جاء بالمادة (5) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2023 وبما لا يخرج عن المواعيد الواردة، متضمنة اختيار موعد الاعفاء في بداية العمل او الانصراف.



وعلى إدارة الشؤون الإدارية حصر جميع الحالات المشمولة بتخفيف ساعات العمل او الخاضعين لنظام التغيب الجزئي، وتحديث بياناتهم وفق المستندات الدالة على ذلك.



رابعا: مسؤولية تواجد الموظفين في مكان العمل طوال فترة الدوام تقع على عاتق المسؤول المباشر، ويخضع للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الاجراءات المناسبة فور حدوث أي مخالفات لهذا التواجد، وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك استنادا لنص المادة (11) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 المشار اليه.



خامسا: لا يخل هذا التعميم عن الالتزام بقواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 المشار اليه.



سادسا: على جميع موظفي الأمانة العامة للمجلس البلدي التقيد والالتزام بما جاء بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره.



فهد العتيبي















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