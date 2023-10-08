أكثر من 70 مركز تسوق بمنطقة الشرق الأوسط و47 فرعاً في الكويت

تنوع وجودة مميزة في المنتجات والعديد من العروض الحصرية والمكافآت

إقبال متزايد يستمر جيلاً بعد جيل واسم عريق في قطاع البيع بالتجزئة في الكويت



تحتفل هذا الشهر شركة مركز سلطان المالكة والمشغلة لسلسلة الأسواق المركزية «سلطان» بمرور 42 عاما على تأسيسها على يد المبادر ورجل الأعمال الراحل جميل سلطان بن عيسى، والتي منذ يومها الأول كان لها دور أساسي في تطوير وتنمية قطاع الأسواق المركزية في الكويت.



اليوم وبعد أكثر من 4 عقود من الزمن على استقبال أول متسوق في فرعها الأول بمنطقة الشويخ لاتزال أسواق الشركة تعد وجهة تسوق رئيسية لجميع أطياف المجتمع لما تقدمه من تطور مستمر ومنتجات رائدة وتجربة تسوق ممتعة تمتاز بأعلى معايير الجودة وحرصها على مواكبة التطور والتنوع وتوفير المنتجات الغذائية التي تناسب أنماط الحياة المختلفة.



وبمناسبة ذكرى 42 عاما على التأسيس، أعلنت الشركة اليوم عن إطلاق مكافآت قيمة وعروض حصرية لعملائها تقديرا لولائهم وشكرا لهم على ثقتهم بمنتجات «سلطان»، حيث تقدم لعملاء برنامج المكافآت «كنزي» الخاص بها فرصا للفوز بجوائز قيمة متنوعة ومنها الجائزة الكبرى التي تبلغ 42 ألف دولار نقدا، بالإضافة إلى 42 آيفون 15، و42 كوبون بقيمة 100 دينار، وسيدخل السحب كل عميل من عملاء «كنزي» يشتري بقيمة 15 دينارا أو أكثر، وذلك في الفترة من 1 حتى 31 أكتوبر.



وقالت الرئيس التنفيذي في شركة مركز سلطان خديجة أوبلا: 42 عاما مرت على انطلاقتنا في السوق الكويتي، حيث نفتخر بأننا رواد في قطاع البيع بالتجزئة في الكويت والمنطقة، وهذا لم يكن ليتم لولا عملاؤنا وولاؤهم وثقتهم بنا. احتفالنا اليوم هو عربون شكر وتقدير لهؤلاء العملاء الأوفياء، الذين اختاروا «سلطان» ليكون مقصدهم الأول جيلا بعد جيل. شكرا لكم على ثقتكم. سنواصل توفير أجود المنتجات والسلع الاستهلاكية المحلية والعالمية التي ترضي تطلعاتكم وتلبي احتياجاتكم لنكون دائما عند حسن ظنكم، كما سنواصل حرصنا على مواكبة التنوع والتطور في خدماتنا ومنتجاتنا لتقديم تجربة تسوق مميزة تليق بعملائنا».



بدأت شركة مركز سلطان مسيرتها عام 1981 عبر فرعها الأول في منطقة الشويخ، وانتهجت منذ ذلك الحين خطة توسع لتلبية متطلبات العملاء في مختلف المناطق. اليوم شركة مركز سلطان هي أكبر شركة تجزئة مستقلة مدرجة في بورصة الكويت، وتمتلك وتشغل سلسلة من الأسواق المركزية في الكويت بشكل رئيسي بالإضافة إلى الأردن وسلطنة عمان والبحرين. وتشغل الشركة حاليا أكثر من 70 مركز تسوق في الشرق الأوسط، بما في ذلك 12 فرعا في الأردن، 3 أفرع في البحرين، 8 أفرع في عمان. كما تملك الشركة 47 فرعا في الكويت ممتدة من الجهراء إلى النويصيب. وتتنوع أفرع الشركة في الكويت بين 7 مراكز رئيسية، و11 مركزا لـ «سلطان ماركت»، والتي تعتبر الوجهة الأمثل للمنتجات ذات الأسعار التنافسية، و29 مركزا لـ «سلطان إكسبرس» التي تلبي متطلبات العملاء أثناء تنقلهم أو في ظل زحمة أشغالهم أو في مكان أعمالهم.