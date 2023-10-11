

المرأة في أي مجتمع هي حجر أساسه، فكيف إذا كانت هي التي تمثل الغالبية العظمى منه كما في الكويت؟ وبناء على ذلك، فإن تقدم الدولة مرهون بنماء المرأة وثقافتها وفتح المجال أمامها لتسهم في بناء وإنماء المجتمع ككل، وليس جعلها عالة على المجتمع.



وعلى الرغم من وجود قانون في دستور الكويت يكفل للمرأة حريتها وحقها في المساواة والعدل بينها وبين الرجل، حيث تنص المادة 26 من القانون على أنه تمنح المرأة مساواة فعالة في القانون والعرف، وأن يكفل لها حقها في عدم التمييز ضدها، إلا أنه لايزال هناك إقصاء للمرأة الكويتية في بعض المجالات مع حرمانها من بعض الحقوق التي لابد لها من الحصول عليها، لكن إذا فرضت تشريعات وعقوبات صارمة في حال عدم تطبيقها فإن ذلك سيكون أجدى وأنفع في سبيل تطبيق القوانين.



الطالبة: بدريه مترك لافي الديحاني



تخصص قانون ـ كلية الدراسات التجارية