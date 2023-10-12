وجّه النائب د.محمد المهان سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز جاء كما يلي:



كشفت الأمطار في السنوات الأخيرة الكثير من المشاكل أبرزها غرق بعض المناطق بسبب سوء خطط معالجة تصريف مياه الأمطار وعدم وجود الرقابة اللازمة من وزارة الاشغال العامة على الشركات المسؤولة عن عقود صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما استعدادات وزارة الاشغال العامة لموسم الامطار (2023-2024)؟ وما خطة الطوارئ الموضوعة للوقاية من سيول الأمطار وما يترتب عليها من أضرار؟



2 - ما الشركات المسؤولة عن شبكات تصريف مياه الأمطار؟ ومتى آخر صيانة وتنظيف جرت لهذه الشبكات؟



3 - ما أوامر العمل الصادرة في شأن صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار مع تحديد المواقع؟



4 - هل عولجت المشاكل الناتجة عن الأمطار التي حدثت في السنوات الأخيرة مثل غرق جسر المنقف وطريق الغزالي ومدينة صباح الأحمد ومدينة صباح الناصر وغيرها؟



5 - هل شكلت لجان تحقيق وتقصي حقائق للأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار منذ 1-1-2028 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من نتائج لجان التحقيق.



6 - كم عدد مضخات سحب مياه الأمطار المتنقلة الاحتياطية المتوافرة في خطة الطوارئ ومواقعها وقيمة عقودها؟