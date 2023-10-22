وجه النائب د.محمد المهان سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز نص على ما يلي: كشفت الأمطار في السنوات الأخيرة الكثير من المشاكل أبرزها غرق بعض المناطق بسبب سوء خطط معالجة تصريف مياه الأمطار وعدم وجود الرقابة اللازمة من وزارة الأشغال العامة على الشركات المسؤولة عن عقود صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما استعدادات وزارة الأشغال العامة لموسم الأمطار (2023/2024)؟ وما خطة الطوارئ الموضوعة للوقاية من سيول الأمطار وما يترتب عليها من أضرار؟



2 - ما الشركات المسؤولة عن شبكات تصريف مياه الأمطار؟ ومتى آخر صيانة وتنظيف جرت لهذه الشبكات؟



3 - ما أوامر العمل الصادرة في شأن صيانة شبكات تصريف مياه الامطار مع تحديد المواقع؟



4 - هل عولجت المشاكل الناتجة عن الأمطار التي حدثت في السنوات الأخيرة مثل غرق جسر المنقف وطريق الغزالي ومدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة صباح الناصر وغيرها؟



5 - هل شكلت لجان تحقيق وتقصي حقائق للأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار منذ 1-1-2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من نتائج لجان التحقيق.



6 - كم عدد مضخات سحب مياه الأمطار المتنقلة الاحتياطية المتوافرة في خطة الطوارئ ومواقعها وقيمة عقودها؟