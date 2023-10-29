طلال العربيد: حريصون على تزويد عملائنا من التجار أصحاب المشاريع بخدمات متطورة

«زاهب» تؤكد على التطور التقني في «بيتك» وتوفر انتقالاً آمناً وسريعاً للأموال

أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) منصة «زاهب» الرقمية للتجار وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ضمن جهود تعزيز التكنولوجيا والتحول الرقمي الشامل والارتقاء بمستوى الخدمات.



وتتميز منصة «زاهب» بتوفير طرق دفع وقبول مبتكرة هما: روابط الدفع، والدفع من خلال الـQR كود، ويأتي ذلك حرصا من «بيتك» على توفير أفضل حلول الدفع المبتكرة، بالاضافة الى تعميم الشمول المالي والانتقال الآمن والسريع للأموال على مستوى السوق.



وقال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك» طلال العربيد أن منصة «زاهب» تتوجه الى شريحة العملاء من التجار وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة بهدف المساهمة في تنمية أعمالهم، وجذبهم الى السوق المصرفي المنظم، بما يساعد في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والارتقاء بوسائل الدفع الالكتروني، وتحقيق المزيد من الأمان والسرعة ومواكبة أحدث التطورات في التعاملات المالية حول العالم.



وأضاف العربيد أن الخدمة الجديدة تؤكد مدى التطور الرقمي الشامل في «بيتك»، الذي يمتد بمزاياه وخدماته الى مختلف شرائح العملاء، ويلبي اهتماماتهم وتطلعاتهم وفق أحدث التطورات وأفضل المقاييس العالمية.



وأوضح العربيد، في تصريح صحافي، أن منصة «زاهب» توفر خدمة دفع مبتكرة للتجار هي الافضل في السوق المحلي، وتعبر عن مفهوم شامل للمنصة الرقمية يعتمد على اكثر من خدمة بشكل متكامل وفي تنوع يشمل متطلبات التجار على اختلاف مجالات عملهم، مع مراعاة نظم البيع وخصائص عملائهم، مشددا على حرص «بيتك» على تزويد عملائه من التجار وأصحاب الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بخدمات ذات قيمة مضافة بشكل مساو ومتواز مع خدمات الافراد المتطورة، خاصة في مجال الدفع الالكتروني الذي يمثل أهمية كبيرة في حركة الاقتصاد، وتعظيم قدرات السوق واضافة المزيد من المزايا للمتعاملين بمختلف مستوياتهم.



وأشار الى أن الخدمتين اللتين تتضمنهما المنصة تشمل: «روابط الدفع» للافراد والمجموعات، ما يمكن التجار من إنشاء روابط دفع ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لعملائهم للدفع مباشرة عن طريق بطاقة الحساب أوبطاقة الائتمان الخاصة بهم، بالاضافة الى خدمة إنشاء QR ديناميكي أو ثابت للعميل، يدفع من خلاله مباشرة عن طريق بطاقة الحساب أوبطاقة الائتمان.



يذكر أن منصة «زاهب من بيتك» الرقمية تقدم خدماتها لجميع أصحاب الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة العاملة وفق الشريعة، ولديهم حساب جار في «بيتك»، ومن المتوقع أن تسهم في سد جانب كبير من متطلبات «الدفع الالكتروني» التي زاد الطلب عليها مؤخرا، وأصبحت الشركات تمنحها أولوية في استراتيجياتها البيعية، وتتطلع كل شركة الى زيادة حصتها من السوق، حيث تسهم المبيعات عبر الوسائل الالكترونية في خفض تكاليف التشغيل وزيادة معدلات السيولة لدى الشركات نتيجة التدفق السريع والآمن للأموال وتحقيق معدلات بيع بوتيرة منتظمة.