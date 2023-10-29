رائد ترجمان: طرازات جينيسيس الكهربائية تؤسس لعصر جديد من الرفاهية والإبداع والاستدامة

منذ انطلاقتها، تميزت علامة جينيسيس التجارية برؤية مستقبلية هدفت لتغيير قواعد اللعبة في قطاع السيارات الفارهة، وخلال العقدين الماضيين كانت لهذه الرؤية أصداء واسعة يشهد عليها حجم النجاح الباهر الذي حققته جينيسيس والخط المتصاعد بسرعة ملحوظة في قاعدة عملائها وحصتها السوقية حول العالم. ويعزى هذا النجاح بالدرجة الأولى للفهم الصحيح والقراءة الدقيقة لاتجاهات السوق ومتطلبات العملاء في عالم يحفل بالمنافسة، ومن جهة أخرى، يعزز نجاح جينيسيس قدرتها العظيمة على صعيد توظيف الإبداع بأساليب مبتكرة وغير مسبوقة وتكريس التراث الهندسي الكوري العريق لصناعة سيارات فائقة الجودة توفر أعلى مستويات الرفاهية وأفضل تجربة قيادة ممكن الحصول عليها.



وتقوم استراتيجية جينيسيس لعالم التنقل على رؤية شعارها «مستقبل مستدام» تطمح الشركة من خلاله لإحداث تغييرات إيجابية مستدامة في حياة عملائها. ومن هذا المنظور، رسمت جينيسيس طريقها نحو المستقبل عبر التفكير في مسارات جديدة والاستكشاف بطريقة مدروسة لابتكار منتجات مقنعة تواكب الحياة العصرية وتلبي تطلعات العملاء.



وفي عصر يحتدم فيه سباق السيارات الكهربائية، وتتحرك فيه عجلة التغيير بصورة متسارعة، كانت جينيسيس على أتم الجاهزية والاستعداد مقدما لهذا التغيير، فقد تم تطوير رؤية علامة جينيسيس التجارية للسيارات الكهربائية مسبقا، حيث تتبنى الشركة شعار «السعي وراء الكهرباء ونسبة الكربون الصافية صفر»، مع هدف واضح يحدد عام 2025 كموعد ستكون فيه جميع سيارات جينيسيس الجديدة التي سيتم إطلاقها كهربائية بالكامل. والعام 2030، كموعد تؤسس جينيسيس فيه نفسها كعلامة تجارية للسيارات خالية من الانبعاثات بنسبة 100%. كما تهدف الشركة لزيادة التفاعل مع العملاء، فعبر مجموعتها الكهربائية الجديدة توفر جينيسيس المنصة المثالية للتفاعل مع جميع حواس عملائها بأسلوب حداثي مبتكر.



وأوضح رائد ترجمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شمال الخليج، الوكيل الحصري لسيارات جينيسيس في الكويت توجهات العلامة التجارية الكورية في قطاع السيارات الكهربائية بالقول: «تسعى جينيسيس دائما لرفع حدة المنافسة، فهي علامة تعشق التحديات بالقدر الذي تعشق فيه الفخامة والتميز. إن التوجه نحو إنتاج سيارات كهربائية ليس وليد المصادفة أو رد فعل على تغيرات طارئة دفعت إليه الضرورة، بل هو جزء من استراتيجية واضحة المعالم تحدد ملامح مستقبل علامتنا التجارية، وتضع الأساس لتغييرات عضوية ناتجة عن التطور الطبيعي لجينيسيس، والنجاحات الهائلة التي تحققها، مع الحفاظ على جوهرها كعلامة تجارية راقية. لقد رصدت جينيسيس ديناميكيات قطاع السيارات والتنقل مبكرا وطورت رؤيتها لتتناغم مع المتطلبات المستقبلية للعملاء، وعملت من خلال قدراتها الفذة في مجال البحث والتطوير على ابتكار طرازات كهربائية تتميز بتقنيات متطورة توفر أسلوب حياة متميز للعملاء».



وأضاف: «إن رد الفعل الإيجابي على مجموعة السيارات الكهربائية التي قدمناها عبر مشاركتنا في معرض الكويت للسيارات يعزز ثقتنا بأسلوب عملنا وبطرازاتنا وبمستقبل العلامة التجارية. لقد زاوجت جينيسيس بنجاح منقطع النظير بين ريادة التفكير الإبداعي والقدرات التكنولوجية الفائقة لتقديم طرازات من السيارات الكهربائية تؤسس لعصر جديد من الفخامة والتطور يقوم على أساس من التناغم المدهش بين السيارة والسائق، عصر يشكله الإبداع والاهتمام والأمان، وأفضل ما في الأمر أنه عصر أكثر نقاء وأناقة واستدامة».



تقدم علامة جينيسيس لعشاق التميز والرفاهية مجموعة راقية من السيارات الكهربائية المتطورة تشمل:



جينيسيس G80 الكهربائية



تجسد سيارة جينيسيس G80 الكهربائية التوازن بين الأناقة والرياضية ويتميز التصميم الخارجي بشبكة ديناميكية متناسبة مع نمط G-Matrix وفتحة شحن مخفية في المقدمة، وتأتي بمقاعد بجلد نابا وتفاصيل زينة من الخشب. تحتوي السيارة على نظام شحن متعدد السرعات بقوة 800 فولت و400 فولت، وخاصية V2L التي تتيح استخدام طاقة كهربائية بقوة 3.6 كيلو واط خارج السيارة. تتوافر السيارة بقوة 272 كيلوواط واستهلاك طاقة 191 واط لكل كيلومتر وبطارية بسعة 87.2 كيلوواط ساعة.



جينيسيس GV70 الكهربائية



تتميز سيارة جينيسيس الكهربائية GV70 بواجهة أمامية عصرية وديناميكية مع شبكة Crest Grille وفتحة شحن مخفية. يتميز هذا الطراز الرياضي بتسارع من الصفر إلى 100 كم في الساعة خلال 4.2 ثوان فقط في وضع Mode Boost، كما يحتوي على وضع e-Terrain الخاص بسيارات الدفع الرباعي. تتوافر السيارة بقوة 360 واط واستهلاك طاقة 192 واط لكل كيلومتر وتحتوي على بطارية بسعة 77.4 كيلوواط في الساعة.



جينيسيس GV60 الكهربائية



تتميز سيارة جينيسيس GV60 بتصميمها كسيارة رياضية مدمجة متعددة الاستخدام (CUV) مع شعار جديد على غطاء المحرك مزين بنمط Guilloché. تتميز السيارة بتصميم داخلي واسع ومريح، تعتبر الكرة الكريستالية هي أحد أكثر عناصر التصميم تميزا فيها، كما تتضمن تقنيات مثل الاتصال عبر الوجه وتشغيل السيارة بالبصمة، على مستوى الأداء يوفر وضع الانجراف قيادة رياضية من خلال تحسين توزيع قوة القيادة ونظام الكبح، كما يتوافر أيضا وضع Boost Mode الذي يرفع التسارع.



تحتوي سيارة جينيسيس GV60 على مرايا جانبية رقمية ومقابض أبواب كهربائية، إلى جانب نظام التحكم النشط في الضوضاء على الطريق، ونظام التعليق الإلكتروني. كما تتميز بالأمان حيث تحتوي على 8 وسائد هوائية، وتتوافر بقوة 168 كيلوواط للدفع الخلفي و234 أو 360 كيلوواط للدفع الرباعي، وتأتي ببطارية بسعة 77.4 كيلوواط في الساعة، ونظام الشحن السريع المتعدد بقوة 400/800 فولت، ووظيفةV2L، واستهلاك طاقة يتراوح بين 170 و188 واط لكل كيلومتر.