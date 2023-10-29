«سوق صباح» سيعكس طابع السوق الكويتي

العناصر السكنية في «أفنتورا» ستقتصر على «الإيجار»

«أفنتورا» يجسّد رؤية مستقبلية لمشاريع التطوير في الكويت ضمن جو مجتمعي

تنطلق رؤية تصميم «أفنتورا» من خلق وجهة جديدة بهوية معاصرة

بخطوات ثابتة وإستراتيجية مدروسة وإنجازات متصاعدة خلال رحلتها، نجحت المباني في أن تبني قاعدة قوية كشركة رائدة في مجال استثمار وإدارة وتطوير المشروعات العقارية، كما تتعاون مع شركائها ضمن مشروعات عقارية جديدة ومبتكرة تخلق قيمة لمساهميها والمجتمع، وتتميز هذه المشروعات بخصائص ومواصفات عالمية من حيث الإبداع، الجودة والتميز في التصاميم، مع ضمان عوائد مجزية على الاستثمار، حيث تسعى المباني نحو بناء علامة تجارية مستدامة تحمل قيمة ملموسة وتشكل مصدر إلهام للمشاريع الجديدة.. وقد تم إدراج شركة المباني في القطاع العقاري بسوق الكويت للأوراق المالية منذ عام 1999، وهي مصنفة حاليا ضمن مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، وهو سوق النخبة الذي يضم الشركات الأكثر سيولة والأكبر من حيث القيمة السوقية، كما انضمت الشركة لأهم المؤشرات العالمية وذلك يبرهن على مرونة وقوة نموذج أعمالها وكفاءة إدارة رأس المال، كما يعكس الاستقرار المؤسسي الذي ترسخت دعائمه على مدى تاريخ الشركة الممتد منذ تأسيسها، مما يعزز من ثقة المستثمرين من المؤسسات والأفراد في الاستثمار بالشركة من جهة، كما ينعكس ذلك إيجابيا على أداء الشركة من جهة أخرى.. وتعمل المباني تحت ثلاثة خطوط رئيسية، وهي تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات، إدارة وتشغيل المجمعات التجارية، وتصميم وإدارة المشاريع.

يقع المقر الرئيسي لشركة المباني في الكويت، كما تتواجد الشركة في عدة دول أخرى، وشراكات إستراتيجية وهي شركة شمول القابضة «بين شركة المباني، مجموعة الفوزان ومجموعة الشايع»، وشركة الصروح للإدارة «بين شركة المباني، مستثمرين في قطاع العقارات البحريني ومجموعة الشايع».



وتواصل شركة المباني سعيها في تحقيق وتنفيذ إستراتيجيتها التي تتمثل في التوسع والتنوع في أنشطة واستثمارات الشركة، وكمطور عقاري رئيسي، فقد أنجزت المباني العديد من المشاريع الهامة على مستوى المنطقة، والتي تعد علامة الأفنيوز التجارية أبرزها، حيث تشمل محفظة الشركة مجموعة من المشاريع المتميزة والجديدة التي يجري العمل على تشييدها، والتي ستمنح فرصا جديدة ومهمة للمستثمرين والمستهلكين وتحقيق عوائد ممتازة لمساهمي الشركة بصفة مستمرة.



الأعمال البارزة للمباني خلال عام 2023



1- محافظة المباني على تسجيل نتائج مالية تعكس النمو الإيجابي في الأداء المالي للشركة.



2- واصلت الشركة تحقيق معدلات إشغال مرتفعة في مشاريعها، حيث بلغت نسبة إشغال الأفنيوز- الكويت 96.3% و97% في الأفنيوز- البحرين.



3- تطور أعمال البناء في مشروع أفنتورا ضمن تطوير مدينة جابر الأحمد (J3) بنسبة19.4%.



4- مشاركة المباني في معرض «سيتي سكيب» العالمي في الرياض للمشاريع العقارية التجارية من خلال جناح متكامل لعرض أبرز مشاريعها في قطاع التجزئة.



5- مشاركة المباني في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمراكز التسوق ومتاجر التجزئة في دبي.



6- مواصلة دعم المستثمرين والمستأجرين من خلال منصة «الأفنيوز انسايدر»، لتقديم محتوى جديد من المقالات والمقابلات، والتواصل بشكل مباشر مع الزوار.



7- مواصلة تطوير تطبيق الأفنيوز وإضافة مزايا جديدة لخدمة الزوار بشكل أسهل وأسرع.



8- واصلت شركة المباني واجباتها في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية من خلال استضافة برامج شملت العديد من المجالات الوطنية، الصحية، الإنسانية، الثقافية، التوعوية والبيئية.



رحلة المباني والاستدامة



تتبنى الشركة في جميع أعمالها وتعاملاتها الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تعد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستدامة، كما تسعى إلى قيادة القطاع العقاري نحو تطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.



وقد أحرزت المباني تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة، حيث تبذل جهودها في مختلف المجالات، مثل الاستثمارات المستدامة، الحد من انبعاثات الكربون، تحسين كفاءة استخدام الطاقة، فضلا عن تشجيع التنوع والإدماج في مكان العمل.



وفي إطار جهود المباني للوفاء بالتزام دولة الكويت بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، فإنها تسعى إلى الالتزام بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتحقيق الريادة في تصميم الطاقة والبيئة «LEED» في كل مشاريعها، وطريقها نحو الاستثمارات المعتمدة من نظام الريادة في تصميم الطاقة والبيئة LEED جار التنفيذ بالفعل.



وقد شكلت المباني لجنة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2021، وأجرت تغييرات جوهرية على سياساتها، مع مراعاة بعض مجالات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. علاوة على ذلك، في إطار قسم إدارة المرافق، شكلت لجنة الاستدامة لمراقبة وتعزيز الموارد المتاحة في الأفنيوز.



ولأن المباني تدرك التأثير الواسع لاستثمار الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع العقاري، فإنها تسعى إلى أن تكون قدوة للشركات العقارية الأخرى في المنطقة في هذا الصدد. ولذلك، تنظر المباني بعناية في دمج بعض عناصر الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في خضم عملية الاستثمار وصنع القرار لديها ضمن استراتيجيتها المؤسسية والاستثمارية التفصيلية.



كما تضمن المباني بصفتها مطورا عقاريا تطبيق معايير الصحة والسلامة في جميع عملياتها، حيث أنشأت لجنة الصحة والسلامة لضمان الامتثال المناسب للمعيار الحالي للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (آيزو) 45001:2018.



تدرك المباني أن الاستدامة رحلة وليست وجهة، ولذلك، فإنها تلتزم بالتحسين المستمر لأداء الاستدامة لديها، حيث ان هدفها الرئيسي خلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم موظفوها وعملاؤها ومساهموها والمجتمعات التي تعمل فيها.



مشاريع المباني في الكويت والمنطقة



تعمل شركة المباني على تطوير العديد من المشاريع في الكويت وغيرها من دول المنطقة كالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وذلك من خلال شراكات إستراتيجية في منطقة الخليج.



وتشكل رؤية الشركة المدروسة والنجاح الهائل الذي حققه مشروع الأفنيوز في الكويت دافعا قويا لتشييد العديد من المشاريع المشابهة في المنطقة، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال السنوات المقبلة، كما تتفاوض الشركة على مشاريع عقارية أخرى في منطقة الخليج ودول الوطن العربي.



بدأت الرحلة في أوائل عام 2007 حينما افتتح أمير الكويت الراحل المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المرحلة الأولى من الأفنيوز، والذي سرعان ما أصبح محط الأنظار محليا وإقليميا، وشهد الأفنيوز العديد من المراحل التي جعلت منه وجهة تسوق وترفيه تجذب الزوار المحليين والإقليميين، وأصبح الأفنيوز معلما من معالم السياحة في الكويت.



يمثل الأفنيوز وجهة عالمية تجمع ثقافات العالم، حيث يعكس الصورة المثلى للتصميم المعماري الحديث، كما يتضمن عدة مناطق مستوحاة من الأساليب الهندسية الحديثة والكلاسيكية على حد سواء.



ولا يكتمل وصف الأفنيوز دون الحديث عن تأثيره الاجتماعي على زواره، حيث تروي كل منطقة من مناطقه قصة مختلفة، مما يضفي تجربة فريدة من نوعها على كل زيارة، وهو ما يجعل من الأفنيوز وجهة أسلوب حياة تلبي متطلبات جميع الزوار، من التسوق والطعام إلى الترفيه وحتى الضيافة.



وبناء على نجاح مشروع الأفنيوز- الكويت على مدار الـ 16 عاما الماضية، توسعت علامة الأفنيوز لتشمل الأفنيوز- البحرين في المنامة، وقريبا في الرياض والخبر في المملكة العربية السعودية.



أفنتورا جابر الأحمد - J3 - الكويت



وحول الملامح الرئيسية لأحدث مشاريع المباني في دولة الكويت، فيأتي أفنتورا جابر الأحمد - J3 - الكويت، إذ تعد مدينة جابر الأحمد أحد مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومن المقرر أن تستوعب حوالي 65 ألف شخص، بما في ذلك 6.700 أسرة كويتية، ويتضمن المشروع فرصا استثمارية يتولى القطاع الخاص تطويرها بالتعاون مع المؤسسة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وقد وقع الاختيار على تحالف يضم شركة المباني - المطور الرئيسي - ومجموعة الصناعات الوطنية وشركة التخصيص القابضة، وقد وقع الاختيار على المباني «المستثمر المفضل» لتطوير إحدى المناطق المخصصة للاستثمار والتي يطلق عليها اسم (J3).



يجسد المشروع رؤية مستقبلية لمشاريع التطوير في الكويت، كما يعتبر أحد المشاريع المجتمعية المستدامة قيد الإنشاء حاليا، حيث تنطلق رؤية تصميم المشروع من خلق وجهة جديدة بهوية معاصرة، وفرصة للاستمتاع بالعيش في مدينة حديثة تنبض بالحياة وتنسجم فيها أبرز عناصر البيئة الحضارية الملهمة.



وسيمتد المشروع على مساحة تأجيرية قابلة للتأجير تبلغ 105 آلاف متر مربع ومساحة سكنية تأجيرية تبلغ 43 ألف متر مربع، وسيصبح رمزا معاصرا ومعلما لمدينة جابر الأحمد.



كما سيجسد مشروع «أفنتورا» رؤية مستقبلية لمشاريع التطوير في الكويت ضمن جو مجتمعي، ويضم عناصر سكنية ستقتصر على الإيجارات فقط، وستشمل 276 وحدة سكنية موزعة ين شقق تتضمن غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف بالإضافة إلى تاون هاوس، ومن المتوقع انتهاء 70% من المرحلة الأولى من العناصر السكنية في عام 2024.



كما سيضم المشروع العديد من المرافق والخدمات مثل الحدائق، المدارس، مجمع تجاري «أفنتورا» الذي سيضم متاجر التجزئة العالمية والعلامات التجارية في قطاع المأكولات والمشروبات.



أما عن مراحل إنجاز المشروع، فقد تطورت أعمال البناء في المركز التجاري «أفنتورا» ضمن تطوير مدينة جابر الأحمد (J3) بنسبة 19.4%، وفيما يخص القطاع السكني فقد تم إنجاز 40.8% من المشروع، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2025.



سوق صباح S3 - الكويت



يعد مشروع تطوير مدينة صباح الأحمد السكنية - إس 3 أحدث مشاريع شركة المباني الاستثمارية، لتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل الفرصة الاستثمارية (S3) بمدينة صباح الأحمد السكنية، لتطوير سوق تقليدي بتكلفة مالية تقديرية إجمالية تبلغ 26 مليون دينار كويتي.



ويمتد المشروع على مساحة 40.12 ألف متر مربع في جنوب مدينة الكويت، ويتميز بأنه متعدد الاستخدامات، حيث تبلغ مساحة الأرض الإجمالية لمكونات التجزئة 23.2 ألف متر مربع، وسيتألف من فندق سيتضمن 110 غرف، بالإضافة إلى مجمع تجاري، ومحلات تجارية، مطاعم ومقاه، صالات سينما، سوبر ماركت، مناطق ترفيه عائلي، موقف سيارات متعدد الطوابق، إلى جانب المساحات الخضراء والمنتزهات.



وعن المجمع التجاري الذي ستتضمنه مدينة (صباح الأحمد السكنية - S3)، فإنه سيحمل اسم «سوق صباح» ليعكس طابع السوق الكويتي، حيث ستستمد الهندسة المعمارية الخاصة به من التراث الكويتي التقليدي، كما سيتضمن السوق عدة مناطق سيكون لكل منها هوية خاصة بها لخلق شعور بالانتماء والتاريخ.



أما الفندق الذي سيتم تطويره ضمن المشروع، فإنه سيكون تابعا لعلامة هيلتون وورلد وايد ومن فئة الـ 3 نجوم، كما سيتضمن 110 غرف.



وفي فبراير الماضي، وقعت الشركة اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الهيئة العامة للرعاية السكنية للدخول في شراكة مع شركة المشروع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في الموقع خلال الربع الرابع من هذا العام.