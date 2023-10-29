«الأفنيوز ـ الخبر».. تصاميم مستوحاة من أحدث مدارس التصميم المعماري

«الأفنيوز ـ الرياض» يعكس العمارة السلمانية بطراز معماري يجسّد الأصالة والحداثة

مشروعا السعودية سيتضمنان أفضل قطاعات العمل والربحية في الشرق الأوسط

«الأفنيوز ـ الرياض» يتميز بعناصر مستدامة وخضراء تحاكي رؤية السعودية

يعكس «الأفنيوز ـ الكويت»، الذي تم افتتاحه عام 2007، الصورة المثلى للتصميم المعماري الحديث، حيث يعد في الصدارة من حيث المساحة وعدد الزوار في الكويت والمنطقة. ويتضمن الأفنيوز عدة مناطق مستوحاة من الأساليب الهندسية الحديثة والكلاسيكية على حد سواء، وتشمل: فرست أفنيو، سكند أفنيو، برستيج، غراند أفنيو، سوكو، المول، السوق، الأركيدز، غراند بلازا، إليكترا، الفوروم، والجاردنز.



وفي عام 2019 تم افتتاح فندق «هيلتون جاردن إن ـ الكويت» كأول فندق متصل مباشرة بـ «الأفنيوز - الكويت» من خلال منطقة الفوروم، ويعتبر هيلتون جاردن إن ذو الأربع نجوم أكبر فندق للعلامة التجارية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويضم 385 غرفة تتضمن غرفا وأجنحة عائلية.. وفي عام 2022 تم افتتاح فندق «والدورف أستوريا - الكويت» ذي الخمس نجوم بتصميم فاخر وفريد من نوعه، كما أنه يعكس فخامة منطقة برستيج في الأفنيوز المتصلة مباشرة بالفندق. ويضم الفندق 9 طوابق مكونة من 200 جناح وغرفة ديلوكس عصرية، كما يوفر مساحات للاجتماعات والمناسبات، بما فيها قاعة ضخمة للمناسبات الكبرى تتسع لما يصل إلى 720 ضيفا، فضلا عن خمس غرف اجتماعات مجهزة بالكامل، إلى جانب خيارات متعددة من المطاعم الراقية بالإضافة إلى مسبح خارجي وسبا ومركز للياقة البدنية.

«الأفنيوز ـ الخبر»

يقع مشروع «الأفنيوز ـ الخبر» في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في مدينة الخبر بالركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان، ويمتد «الأفنيوز ـ الخبر»، الذي تبلغ قيمته 7.2 مليارات ريال سعودي، على مساحة واسعة قابلة للتأجير تبلغ 170 ألف متر مربع.



كما سيضم «الأفنيوز ـ الخبر» 8 مناطق تسوق، ومساحات خاصة للترفيه و10 صالات سينما، بالإضافة إلى برجين، حيث سيضم البرج الأول فندق فور سيزونز، والثاني فندق كانوبي إحدى علامات هيلتون، بالإضافة إلى مكاتب وقاعات مؤتمرات، ومواقف سيارات تتسع لنحو أكثر من 6 آلاف مركبة. وسيتميز «الأفنيوز ـ الخبر» بتصاميم حديثة وعناصر تعكس طبيعة المنطقة الشرقية بأفضل المعايير للحفاظ على البيئة والطاقة، وتشمل عناصر الاستدامة لتحاكي رؤية المملكة. كما يتوقع الانتهاء من المشروع بكل مرافقه في الربع الرابع من عام 2026.

«الأفنيوز ـ البحرين»

أكبر مركز ترفيهي مواجه للبحر في.. «الأفنيوز ـ البحرين»

يتمتع «الأفنيوز ـ البحرين»، الذي تم افتتاحه عام 2017، بموقع متميز في قلب العاصمة المنامة، كما يمتاز بأسلوب معماري فريد وتصميم مستوحى من «الأفنيوز ـ الكويت»، ويعد حاليا أحد أكثر وجهات البيع بالتجزئة زيارة في مملكة البحرين.



وتعد التوسعة امتدادا للجزء الغربي من «الأفنيوز ـ البحرين»، والتي ستضيف ما يقارب 42 ألف متر مربع إضافية من المساحة القابلة للتأجير، والتي ستتضمن مزيجا من 248 متجرا ومطعما، إلى جانب منطقتين ترفيهيتين وسوبر ماركت، بالإضافة إلى مواقف سيارات في الطابق السفلي تتسع لنحو 1330 مركبة.



وستضم هذه التوسعة مناطق جديدة تتميز بتصاميم خلابة ستقدم بدورها تجربة تسوق حديثة ومتنوعة، وهي: الفوروم، غراند بلازا، إليكترا والسوق، بالإضافة إلى توسعة غراند أفنيو التي تشهد حضورا وإقبالا كبيرا من زوار «الافنيوز ـ البحرين»، وستمتلك كل منطقة طابعها الفريد الذي يتم التعبير عنه من خلال الأسلوب المعماري المستوحى من مفاهيم حديثة وثقافات متنوعة.



كما ستشمل التوسعة جسرين للمشاة، حيث سيربط الجسر الأول «الافنيوز ـ البحرين» بخليج البحرين، والآخر مع مركز البحرين التجاري العالمي ومودا مول، وسيتضمن المشروع توسيع المركز الترفيهي المواجه للبحر بمساحة 600 متر إضافي غربا على طول مياه خليج البحرين، ليصبح أكبر مركز ترفيهي مواجه للبحر بطول إجمالي 1.3 كم، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الثاني من عام 2024.



وفي عام 2021 تم افتتاح فندق «هيلتون جاردن إن ـ البحرين»، ذي الأربع نجوم، والذي يتمتع بموقع إستراتيجي في قلب خليج البحرين، كما يطل على متحف البحرين الوطني ومركز التجارة العالمي، كما يتميز الفندق بأنه متصل مباشرة بـ «الأفنيوز ـ البحرين». ويتضمن «هيلتون جاردن إن ـ البحرين» 192 غرفة، من بينها 35 جناحا مجهزا بشكل كامل لاستقبال الزوار من جميع أنحاء المملكة وخارجها حيث سيستمتعون بإطلالة خلابة على الواجهة البحرية.

«الأفنيوز ـ الرياض»

يتميز مشروع «الأفنيوز ـ الرياض» بموقع إستراتيجي متميز في قلب المملكة العربية السعودية، شمال مدينة الرياض، حيث يطل على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك فهد، كما يمتد «الأفنيوز ـ الرياض»، الذي تفوق قيمته 16 مليار ريال سعودي، على مساحة بناء تبلغ 1.65 مليون متر مربع. ومن المتوقع أن يصبح «الأفنيوز ـ الرياض» أحد أبرز العلامات الاستثمارية والتجارية في الشرق الأوسط بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 390 ألف متر مربع، حيث سيتضمن 9 مناطق تسوق، وأكثر من 19 صالة سينما، بالإضافة إلى 5 أبراج، حيث سيضم البرج الأول مكاتب، والثاني فندق «والدروف استوريا» ـ إحدى العلامات الفندقية الفاخرة من هيلتون ـ والثالث شقق سكنية فاخرة، بينما سيتضمن البرجين الرابع والخامس فندقي كانوبي وكونراد من علامات هيلتون، بالإضافة إلى مواقف سيارات تتسع لنحو أكثر من 15 ألف مركبة، مما سيجعله الوجهة المثلى للتسوق والترفيه والإقامة في المملكة العربية السعودية.



وسيعكس «الأفنيوز ـ الرياض» العمارة السلمانية التي تتسم بطراز معماري يجسد الأصالة والحداثة، بتصميم مستلهم ويحاكي الماضي بقوالب تطويرية متجددة ليعكس وجوده في قلب نجد بالرياض، كما سيتميز بتصاميم حديثة داخل المجمع وعناصر مستدامة وخضراء تحاكي رؤية المملكة العربية السعودية.



وقد تم البدء بأعمال المشروع منذ يناير 2022، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2026.