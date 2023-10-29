القطاع المصرفي الكويتي يتميز بخدمات مالية رقمية مواكبة للأنشطة الاقتصادية

يومياً.. البنوك تطرح خدمات تكنولوجية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتسهل الحياة

تشهد الكويت تناميا كبيرا في التقنيات المالية، نظرا لما توفره من فرص واعدة في قطاعات عدة وعلى رأسها أعمال المصارف، وذلك بما يدعم العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة كالشمول المالي، كأحد الركائز التي تتيح وصول الأشخاص إلى الخدمات المالية بيسر وتكاليف مناسبة، ما يدعم تيسير حصول الشركات والمشروعات على الخدمات المالية والتوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية. وتتنافس البنوك الكويتية يوما بعد الآخر في تسهيل معاملاتها اليومية مع العملاء، الأمر الذي تحول معه مجال التكنولوجيا المالية إلى مضمار سباق، يبدع من خلاله كل بنك محلي في تقديم مزايا جديدة لعملائه تتسم بالسرعة والأمان والموثوقية في الإنجاز، بما يحقق الهدف الأسمى لكل بنك وهو تقديم خدمات ترضي كافة العملاء.. وتظهر مؤشرات عديدة تميز القطاع المصرفي الكويتي في الخدمات المالية الرقمية ومواكبته للأنشطة الاقتصادية وتحولات خدماتها، إذ باتت معاملات البطاقات المصرفية التي تستخدم لشراء السلع أو الدفع أونلاين مقابل الخدمات تسجل معدلات نمو قياسية وتنافس عمليات البيع المباشر.. ولا يقتصر نمو التكنولوجيا المالية في قطاع المصارف على هذا الجانب فقط، إذ بات الأمر يتضمن مفهوما أوسع يتيح لكل مواطن ومقيم أن يجري كافة الخدمات التي يحتاج إليها عبر هاتفه من دون الحاجة إلى زيارة الفرع ما يعني أن «بنكك بات على هاتفك».. وتطورت الخدمات المالية في الكويت وصولا إلى إطلاق عدد من البنوك الرقمية بما تقدمه من مجموعة متميزة من الخدمات المتكاملة من دون وجود أفرع يحتاج العميل إلى زيارتها.

الخدمات المالية التي يمكن للعملاء القيام بها بيسر في الوقت الراهن يأتي على رأسها ما يلي:

روابط الدفع: إذ تتيح تلك الروابط للعملاء القيام بعمليات الدفع وتحويل الأموال لحظياً خلال الوقت ذاته بكل أريحية ويسر.



قائمة المستفيدين: إذ تتيح التطبيقات للعملاء عمليات إيداع مباشر في حسابات قائمة مستفيدين من دون الحاجة إلى روابط، فقط قم بتعبئة البيانات المطلوبة للمستفيد.

دفع الخدمات: إذ باتت المصارف تقدم من خلال تطبيقاتها خدمات دفع الفواتير والتعبئة بصورة مباشرة من حسابك، مع إمكانية ربط خدمات بعينها مع التطبيق.



فتح الحسابات: إذ تتيح البنوك لعملائها إمكانية فتح حسابات أخرى من خلال التطبيق دون الحاجة لزيارة الفرع وذلك وفق الشروط المعمول بها في هذا الجانب.

الدفع بدون بطاقات: إذ فعلت الكويت خدمات آبل باي وسامسونج باي، والتي تغني العملاء عن حمل بطاقاتهم الفعلية والعملات النقدية وتمنحهم طريقة أكثر سهولة وأمانا وخصوصية لتسديد ثمن مشترياتهم.



أجهزة XTM: التي تقدم تجربة جديدة للعملاء من خلال خدمة تفاعلية تسمح لهم بإجراء العديد من المعاملات المصرفية بكل سهولة ويسر مثل اصدار البطاقات المصرفية، ومعاملات الذهب، وإيداع الشيكات، وغيرها من الخدمات.

SoftPOS: وهي خدمة تسمح بتحويل الأجهزة الذكية العاملة بنظام تشغيل الأندرويد والمجهزة بخاصية التواصل قريب المدى (NFC) إلى جهاز نقطة بيع، والتي تأتي لتتناسب مع متطلبات واحتياجات أصحاب الأعمال، وتلبية لاحتياجات الأنشطة التجارية التي لا يمتلك أصحابها أجهزة نقاط البيع، حيث يخدم هذا التطبيق الأنشطة عالية الكثافة ذات الفواتير المنخفضة القيمة.

كشوفات الحساب: إذ تتيح البنوك عبر تطبيقاتها للعملاء الحصول على كشف حساب أونلاين بصيغة (بي دي إف) وكذلك تحديد الفترة التي تحتاج عنها كشف الحساب وفق خيارات بحث تسهل على العملاء.

إدارة مصروفاتك: إذ تتيح البنوك لعملائها خاصية تسمح لهم بإدارة مصروفاتهم الشخصية، إذ تبين لهم من خلال مخططات تاريخ إنفاقهم وأبرز أوجه الانفاق وفقا لقطاعات محددة ما يسمح للعملاء بتحسين إدارتهم للدخل بصورة أكثر فعالية.



حصالة وجمعية «أونلاين»: إذ تقدم البنوك عبر تطبيقاتها مجموعة من الخدمات التي جبل عليها المواطنون والمقيمون مثل الجمعيات التي يمكن أن تتم أونلاين عبر اختيار المبلغ الشهري، وعدد المشاركين، واختيار الهدف من الجمعية وغيرها.

القروض: إذ بات بإمكان العملاء التقديم والسير في إجراءات الاقتراض من البنوك عبر خدمات الأونلاين ومن خلال خيارات محددة.



شراء السيارات: إذ تتيح البنوك لعملائها شريحة واسعة من السيارات التي يمكنهم شراؤها وبأسعار تنافسية وخيارات أخرى تتعلق بالفائدة الصفرية على عمليات الشراء، ويمكن متابعتها عبر التطبيق.