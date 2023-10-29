زودنا مواقف الأحمدية والعاصمة بمحطات شحن EV ونعمل على تجهيز المزيد من المواقف

تم تنفيذ مجمعين تجاريين يبلغ مساحة كل مجمع 1375 متراً مربعاً في المدن العمالية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المرافق العمومية م.صالح العثمان، أن مجلس إدارة الشركة اعتمد خلال السنة المالية الحالية خطة استراتيجية طموحة ساهمت في تعظيم الايرادات ونمو العمليات وتحقيق النتائج المالية غير المسبوقة التي حققتها خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.



وأضاف العثمان خلال لقاء مع «الأنباء» ان الخطة الإستراتيجية الجديدة لمجلس الإدارة اعتمدت على رؤية واضحة ونمو العمليات القائمة وتعظيم إيرادات المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها والتي كان من بينها مشروع تطوير سوق الذهب المركزي، وتنفيذ العقود الخاصة بمجمعين تجاريين للمدن العمالية وتطوير المواقف العمومية بأحدث التقنيات، إضافة للتشغيل الكامل للمرحلة الأولى للمرافق التخزينية بميناء عبدالله. ولفت العثمان إلى أن شركة المرافق العمومية تدير حاليا 45 موقفا سطحيا ومتعدد الأدوار في مختلف مناطق الكويت، حيث تصل القدرة الاستيعابية لأضخمها إلى 2300 سيارة، في حين تمضي الشركة قدما في إطار خططها نحو تحديث وترميم جميع المواقف حفاظا على سلامة الزوار ومركباتهم والسعي للشركة للارتقاء بأعلى المعايير، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية لجميع المواقف التي تديرها الشركة بنحو 20000 سيارة. وفيما يلي المزيد من التفاصيل:



ما أبرز النتائج المالية التي حققتموها مؤخرا؟



٭ لقد حققت شركة إدارة المرافق العمومية في النصف الأول من عام 2023 أعلى أرباح نصف سنوية بتاريخ الشركة، وقد بلغت الأرباح الصافية 5.2 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 3.7 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق أي بزيادة تقارب 40% مما يمثل ارتفاعا غير مسبوق في الإيرادات التشغيلية.



وما أبرز العوامل التي دفعت نحو تحقيق تلك النتائج؟



٭ إن نمو وتحقيق الأرباح جاءت نتيجة تنفيذ للخطة الإستراتيجية لمجلس الإدارة وفق خطة تطوير طموحة للشركة، تعتمد على رؤية واضحة ونمو العمليات القائمة وتعظيم إيرادات المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها من تطوير سوق الذهب المركزي، وتنفيذ العقود الخاصة بمجمعين تجاريين للمدن العمالية وتطوير المواقف العمومية بأحدث التقنيات، إضافة للتشغيل الكامل للمرحلة الأولى للمرافق التخزينية بميناء عبدالله.



ما خططكم لتعظيم العوائد الخاصة بالشركة بما ينعكس إيجابا على نتائجكم المالية؟



٭ إن الخطة المستقبلية للمرافق العمومية ترتكز على تطوير المواقف العمومية بأحدث التقنيات إضافة إلى استكمال وتنفيذ وتطوير سوق الذهب المركزي وتنفيذ خطة التأجير للمجمعين التجاريين في المدن العمالية في الشدادية.



كم يبلغ عدد المواقف التي تديرها الشركة والطاقة الاستيعابية؟



٭ تدير شركة المرافق العمومية 45 موقفا سطحيا ومتعدد الأدوار في مختلف مناطق الكويت وتصل القدرة الاستيعابية لأضخمها إلى 2300 سيارة والشركة في إطار خططها تحديث وترميم جميع المواقف حفاظا على سلامة الزوار ومركباتهم والسعي للشركة للارتقاء بأعلى المعايير، حيث الطاقة الاستيعابية لجميع المواقف تقدر إلى 20000 سيارة.



وما الجديد الذي تقدمونه في هذا القطاع؟



٭ لقد دشنت المرافق العمومية أول تجربة للمواقف الذكية لتيسير حركة الدخول والخروج دون الحاجة إلى اصدار تذاكر مع ضمان حماية وسلامة السيارات من أي ضرر.



وقد قامت الشركة بتجدد وترميم مواقف الشركة، وكان السوق الداخلي في العاصمة آخر المواقف المجددة والمرممة، وقد جهزت الشركة مواقف الأحمدية والعاصمة بمحطات شحن EV وستعمل الشركة بتجهيز المزيد من مواقف السيارات التابعة لها بمحطات الشحن.



كم يبلغ عدد الأسواق التجارية المدارة من قبلكم تحت إدارة الشركة؟



٭ ان إدارة المرافق تدير حاليا سوق الصفاة وسوق الذهب المركزي حيث قامت الشركة بتطوير سوق الذهب المركزي بالمباركية مع الحفاظ على المعالم التراثية الأصيلة للسوق وخصائصه الفريدة وذلك ضمن محاور تطوير جميع مرافق الشركة وفقا للخطة الإستراتيجية المرفوعة وفق توصيات وتوجيهات مجلس الإدارة.



إلى أين وصل مشروع المدينة العمالية في الشدادية وما الخطوات التي أنجزتموها، وماذا بشأن المحلات التجارية في المجمعين وآخر المستجدات؟



٭ الواقع ان شركة إدارة المرافق العمومية أعلنت قبل فترة عن توقيع عقود إنشاء مجمعين تجاريين يبلغ مساحة كل مجمع 1375 مترا مربعا، بحيث يحتوي المجمع الواحد على خمسة عشر محلا تتوزع فيه جميع الأنشطة من مطاعم وسوق مركزي ومصبغة وصيدلية ومخبز وحلاق وأجهزة هواتف وغيرها.



وقد تم إنشاء المجمعين التجاريين حسب الجدول الزمني وبدون تأخير، وبذلك أصبحت المدينة العمالية والتي تستوعب 8400 عامل حيث تتوافر فيها جميع المرافق الحيوية والبنية التحتية اللازمة.



هذا وتعلن شركة إدارة المرافق العمومية عن البدء بتأجير المحلات التجارية واستثمارها، وذلك لتلبية جميع احتياجات العمالة الوافدة في منطقة السكن التي يقيمون فيها بعد ان انتهت جميع الاعمال الضرورية واللازمة.



ما النقلة النوعية التي اتخذتها شركة المرافق العمومية في عملية التحول الرقمي الكامل، وكيف انعكست على تطوير الخدمات التي تقدمها في مواقف السيارت العمومية التابعة لها؟



٭ الحقيقة ان الشركة لم تترك فرصة في مجال التحول الرقمي إلا ولجأت إليها، وآخرها توقيع عقد مع شركة solution by stc التابعة لشركة stc وذلك بهدف تجهيز مواقف السيارات التابعة لها في جميع مناطق الكويت بأحدث حلول التكنولوجيا المتقدمة، ومنها: كاميرات المراقبة الذكية (CCTV) ونظام التعرف التلقائي على لوحة السيارات (ANPR) ونظام الإرسال الهاتفي وخدمة الحوسبة السحابية وتخزين البيانات.



وتوفر هذه الخدمات طرق دفع متطورة للجمهور والمشتركين منها خدمة الدفع عبر منصة Knet أو عبر تطبيق جوال خاص بشركة إدارة المرافق العمومية، كما يشكل هذا العقد بداية جديدة في تاريخ الشركة، لاسيما وأنه يعتبر باكورة تطبيق الخطط التطويرية التي تعمل على إطلاقها تماشيا مع أهداف إستراتيجية الكويت 2040 لناحية الارتقاء بجودة الحياة.



ما أهم المشاريع المستقبلية المطروحة أمامكم وما تطمحون إلى تحقيقه؟



٭ الحقيقة ان شركة إدارة المرافق العمومية تعمل ضمن خطة استراتيجية تجسد رؤية مجلس الإدارة وتلبي احتياجاتنا المستقبلية، وقد سجلت الشركة قفزات نوعية على مستوى الأداء وتقديم الخدمات المتكاملة نتج عنه تحقيق أرباح قياسية تاريخية للشركة.



وهي بصدد تطوير جميع مرافق الشركة من مواقف السيارات والأسواق التجارية والمدن العمالية مسلحة بكامل القوة التي تملكها الشركة والتي تعتمد فيها على سواعد أبنائها موظفي الشركة، والتي برهنت على قدراتهم على تحقيق نتائج إيجابية للشركة.