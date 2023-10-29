تبذل الكويت جهودا مستمرة في تنفيذ المشاريع الإسكانية الطموحة من أجل تلبية الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين،



إذ تضمنت الأجندة الاقتصادية للمدن الإسكانية الجديدة خلال السنوات الـ 4 المقبلة (2023-2027) توزيع عدد (15094) أرض سكنية في مناطق (جنوب مدينة سعد العبدالله - جنوب القيروان).



وعززت الحكومة خطواتها للتيسير على المواطنين من خلال إصدار قانون التمويل العقاري ودليل الإجراءات المنظمة له، وإصدار قانون المدن الإسكانية (المطور العقاري للسكن الخاص) ودليل الإجراءات المنظمة له، وذلك تلبية للمتطلبات التي تخدم المواطنين وتسهل عليهم خيارات السكن.



وفي هذا الصدد، تحمل أجندة المؤسسة العامة للرعاية السكنية حاليا نحو 5 مشاريع إسكانية ضخمة قيد الإنجاز والتي تبدأ بمدينة المطلاع، وغرب عبدالله المبارك، وجنوب عبدالله المبارك، ومدينة صباح الأحمد السكنية، وشرق صباح الأحمد السكنية.



ومن حيث المبدأ، يمكن للمشاريع المدرجة ضمن رؤية الكويت 2035 تلبية جميع الطلبات الإسكانية القائمة حاليا، والتي وصلت وفقا لآخر إحصائيات المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى 94 ألفا، علما أن آخر مشروع بالخطة ينتهي تنفيذه 2029.



وما يعزز من موقف الحكومة لإنجاز هذه المشاريع، وجود الفوائض المالية التي تم تحقيقها في العام المالي المنصرم 2022/2023 والذي وصل إلى مستوى 6.4 مليارات دينار للمرة الأولى بعد سنوات طويلة من تراجع أسعار النفط المقترنة بتحقيق عجوزات متتالية في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يدعم معدلات السيولة المتوافرة لدى الدولة.



ولعل أحد أهم المشاريع الإسكانية التي شارفت على الانتهاء تقريبا هو مشروع مدينة المطلاع الواقع شمال البلاد والذي يبعد مسافة تصل إلى 40 كيلومترا عن مركز مدينة الكويت ونحو 15 كيلومترا عن مدينة الجهراء، حيث يحتل هذا المشروع مساحة إجمالية تبلغ 10261.8 هكتارا، ويوفر 28288 وحدة سكنية مساحة كل منها 400 متر مربع.



وبعد تسلم أذونات البناء في مدينة المطلاع باشر عدد كبير من المواطنين بناء بيوتهم السكنية هناك، بل إن هناك من تمكن بالفعل من إنجاز البناء والسكن فعليا في تلك المدينة التي تم تسليم عدد كبير من القطاعات فيها للمواطنين بعد إنجاز البنية التحتية بها.



أما ثاني تلك المشاريع فهو مشروع غرب عبدالله المبارك، حيث تقع ضاحية غرب عبدالله المبارك في محافظة الفروانية، ويحيط بها جنوبا مطار الكويت الدولي، وشمالا جامعة الكويت الجديدة، فيما يحدها من الغرب طريق الدائري السابع السريع، ومن الشرق طريق الدائري السادس السريع، ويحتل المشروع أرضا تبلغ مساحتها الإجمالية 899.3 هكتارا، ويوفر 5201 وحدة سكنية مساحة كل منها 400 متر مربع.



وكما هو حال مدينة المطلاع، فقد شهدت ضاحية غرب عبدالله المبارك نهضة عمرانية كبيرة بعد تسلم المواطنين أذونات البناء فيها، حتى باتت في يومنا هذا عامرة بنسبة كبيرة من البيوت السكنية التي انتهى أصحابها من بنائها والسكن فيها.



«جنوب عبدالله المبارك»



وكذلك الحال بالنسبة لمشروع جنوب عبدالله المبارك الذي يبعد حوالي 16 كيلومترا عن مدينة الكويت، ويحده من الشمال منطقة عبدالله المبارك، ومن الغرب والجنوب وصلة الدائري السابع ومن الشرق مطار الكويت، فيما يحتل المشروع أرضا تبلغ مساحتها الإجمالية 435.76 هكتارا ويوفر 3260 وحدة سكنية مساحة كل منها 400 متر مربع.



أما مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية، فيقع في عريفجان جنوب الكويت، حيث يبعد نحو 76 كيلومترا عن مدينة الكويت العاصمة، فيما تتبع مدينة صباح الأحمد من الناحية الإدارية محافظة الأحمدي، وتقع على ارض تبلغ مساحتها الإجمالية 4000 هكتارا وتوفر 9574 وحدة مقسمة مساحة كل منها 600 متر مربع.



وبالقرب من مدينة صباح الأحمد السكنية، تقع مدينة شرق صباح الأحمد السكنية في جنوب مدينة الكويت، وعلى أرض تبلغ مساحتها 120 هكتارا، وهو مشروع مختلف نوعا ما عن باقي المشاريع الإسكانية، حيث يستهدف توفير وحدات سكنية بنظام الشقق، ويتألف من 60 عمارة تضم 1184 شقة مساحة كل منها 300 متر مربع.



واخيراً، لدى «الرعاية السكنية» مشروع هام هو مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله السكنية، والذي يضم عدد وحدات سكنية تبلغ ٢٤٫٥ الف وحدة.

الطلبات الإسكانية القائمة

أظهرت آخر بيانات الرعاية السكنية بنهاية يونيو 2023 ارتفاع الطلبات السكنية القائمة إلى 91 ألف طلب، كما انتهت الرعاية السكنية من توزيع كامل الوحدات السكنية في مدينة جابر الأحمد بعدد 520 وحدة سكنية وتوزيع 6533 وحدة سكنية في جنوب سعد العبدالله.

24.6 مليار دينار قروض عقارية

تواصل مستويات الأسعار في العقار الاستثماري استقرارها دون تغير ربع سنوي، فيما تجاوزت أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها 24.6 مليار دينار، دون تغير بنهاية النصف الأول من 2023.