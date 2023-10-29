نأمل بأن نكون الذراع العقارية للحكومة التي تمتلك 47% من الشركة

باستخدام التقنيات الحديثة.. بالإمكان جعل صيف «المباركية» بارداً

مزاد عقـاري على أحـد الأبراج الضخمـة في قلب العاصمـة التجاريـة.. قريباً

طارق عرابي



أكد الرئيس التنفيذي في شركة ريم لإدارة الأملاك العقارية خالد علي الصغيّر، نجاح شركة ريم- إحدى أكبر شركات إدارة الأملاك العقارية على مدى اكثر من 25 سنة مضت في إدارة أكثر من 100 محفظة عقارية بمختلف أحجامها وبعدد عملاء يفوق 9000 عميل، الامر الذي أوجد لدى الشركة خبرات متراكمة، كما مكنها من امتلاك أنظمة ومعلومات تساعدها على إدارة أي محفظة وتحت أي ظرف.



وأضاف أن عمل الشركة طوال السنوات الماضية في إدارة المحافظ العقارية المختلفة أكسبها خبرات جعلتها قادرة على إنجاز التقارير التي يحتاجها العميل على حسب رغبته، ناهيك عن المعلومات والبيانات التي تراكمت لديها من وراء ذلك كله، كلها عوامل يمكنها أن تساعد في اتخاذ القرار الصحيح المبني على جودة وحجم ونوعية المعلومات والبيانات الواقعية.



وأشار إلى أن «ريم» أدارت أنواعا مختلفة من المحافظ العقارية، بدءا من المحافظ الحكومية «mega» التي يضم بعضها 300 عقار وأكثر، ومرورا بالمحافظ التجارية الخاصة بالشركات والمؤسسات ووصولا إلى محافظ الافراد والورثة.



وأعرب الصغيّر عن أمله في أن تحصل «ريم» على المزيد من العقود الحكومية، لاسيما أنها تعتبر شركة حكومية تمتلك فيها الحكومة ممثلة بالهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية نسبة وقدرها 47%، مؤكدا طموحه في أن تبقى «ريم» بمثابة الذراع العقارية للجهات الحكومية كافة، لاسيما أنها تمتلك العديد من التجارب الناجحة مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة.



وتابع يقول «لعل إحدى تجاربنا الحكومية القائمة حاليا والتي استمرت حتى يومنا هذا، هي تجربة إدارة سوق الزل والبشوت والأسواق التراثية والتوسعة الجنوبية وساحة الصرافين وساحة كشك مبارك في سوق المباركية، حيث نجحنا في السنوات الأخيرة في أن نقفز قفزات غير مسبوقة في إدارة سوق المباركية كان من بينها على سبيل المثال تجديد خدمات السوق كافة واستبدال «دورات المياه» البالغ عددها 10 دورات خلال فترة قياسية، واتباع أحدث المعايير المتبعة في هذا المجال، إضافة إلى تجديد الاصباغ في الاسواق الثلاثة واستبدال الارضيات».



ومضى الصغيّر يقول: قمنا بتطوير أنظمة الحريق بسوق المباركية، ولعل حريق المباركية الشهير الذي وقع في 31 مارس 2022، كان لشركة ريم وبفضل جهوزية أنظمة الحريق لديها، أنها كانت بمثابة خط الدفاع الأول لعدم امتداد الحريق لباقي أجزاء السوق، حيث نجحت أنظمة مكافحة الحريق لدى «ريم» بإيقاف امتداد الحريق إلى الأسواق المجاورة في منطقة المباركية.



وفي الإطار نفسه، ألمح الصغيّر إلى أن عمل «ريم» لم يتوقف على تطوير البنية التحتية فحسب، وإنما عملت على استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الجزء التابع لها في سوق المباركية، حيث نفذت هناك تكنولوجيا المواقف الذكية، كما أن لديها خطة حديثة حاليا لتبريد السوق باستخدام التقنيات الحديثة التي نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيقها في أسواقها، ما يعني أن درجة حرارة سوق المباركية خلال فصل الصيف ستكون بحدود 27 درجة مئوية، مؤكدا أن الشركة قامت بالفعل بإجراء تجارب أولية على بعض أجزاء السوق في هذا الخصوص، على أن يتم الانتهاء من تطبيق التجربة على السوق بالكامل بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة حيث سيكون صيف المباركية باردا!.



المزادات العقارية



من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالمزادات العقارية التي تنظمها «ريم» العقارية لصالح عملائها، كشف الصغيّر عن استعدادات حثيثة تقوم بها الشركة حاليا لتنظيم مزاد عقاري خلال الفترة القادمة لإدارة أحد المزادات الخاصة بأحد الأبراج التجارية الواقعة في قلب العاصمة التجارية وعقارات أخرى والذي يتوقع له أن يكون مزادا لافتا بحكم أن البرج الذي سيطرح في المزاد عبارة عن عقار «لاند مارك»، علما بأن «ريم» وقعت بالفعل عقد إدارة المزاد مع الجهات المعنية، وهي الآن بصدد استكمال الإجراءات والموافقات النهائية.



وأضاف أن خدمة المزادات العقارية التي توفرها الشركة تعد واحدة ضمن باقة من الخدمات المتكاملة التي تطرح تحت سقف واحد، بمعنى أنه وبعد موقع واحد من المزاد تقوم الشركة بتقديم عرض للفائز بالمزاد يتعلق بإدارة العقار الذي تمت ترسيته بالمزاد، وهو العقد الذي يتضمن إجراء فحص ودراسة المبنى بالكامل ومن ثم رفع تقرير كامل باحتياجات المبنى وتكلفة إدارته، الأمر الذي يوفر للمالك الجديد خدمات متكاملة حتى لو لم يملك الخبرة اللازمة لإدارة العقار.

«ريم» وقعت عقداً لحلول المواقف الذكية وتتعاون مع شركات عالمية بهذا المجال

أكد خالد الصغيّر أن عدد الشركات العقارية في الكويت كبير حاليا، لكن في الفترات الأخيرة بدأنا نرى أن الشركات التي لم تطور نفسها قد بدأت بالتلاشي، في حين صمدت تلك الشركات التي نجحت في تطوير قدراتها، وهذا ما نجحت فيه شركة ريم العقارية التي تميزت بالخدمات الالكترونية والرقمية والحلول التكنولوجية للمالك والمستأجر.



وأشار إلى أن «ريم» قامت بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لتقديم حلول للمواقف الذكية دون الحاجة لبنية تحتية مسبقة لأي مشروع، حيث لاقت هذه الفكرة استحسان أصحاب المحافظ العقارية الذين وقع بعضهم عقودا مع الشركة بسبب هذه الفكرة التي تعتبر ضمن الأفكار (خارج الصندوق)، حيث نسعى للتعرف على احتياجات العملاء ومن ثم توفير الحلول المناسبة لها باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

الوسيط العقاري الإلكتروني وعقد الإيجار الإلكتروني.. خطوة جبارة للأمام

أكد خالد الصغيّر على أن إقرار الوسيط العقاري الالكتروني وعقد الايجار الالكتروني تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تقضي على الكثير من التعقيدات او عمليات التحايل، ذلك ان ربط العقد الالكتروني بالهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة، ووزارة العدل، وقوة الاطفاء العام، وبلدية الكويت، والرخص التجارية، وسيحد من وجود الوسطاء العقارين غير المرخصين ويحد من عمليات البيع الوهمية وعمليات غسل الاموال مما يوفر الوقت والجهد والمال؛ لأنه سيعتبر بمثابة خطوة أولى نحو تنقية السوق العقاري واستمرارية الشركات الموثوقة بالسوق والقضاء على المتلاعبين.