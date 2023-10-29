بأدائها الفائق، تقنياتها الكهربائية المذهلة، وإطلالتها الخاطفة للأنظار، أحدثت بورشه تايكان، السيارة الكهربائية بالكامل، ثورة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة منذ إطلاقها في عام 2020. تم تصنيع هذه السيارة لتكون صديقة للبيئة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأداء الحقيقي في عصر السيارات الكهربائية، وذلك بفضل قدرة محركها الفائقة وتسارعه المتكرر دون فقدان الطاقة.



وباعتبارها السيارة الرياضية التي تعتمد على الدفع الكهربائي الخالص، تنطلق بورشه تايكان بسرعة فائقة تثبت بها أداءها الفريد ضمن فئة السيارات الرياضية رباعية الأبواب.



وبما أن الأداء الرياضي هو ما يميز سيارات بورشه، كان من المهم تصميم محرك يتميز بنفس الأداء الفائق والديناميكية العالية أثناء القيادة. لهذا السبب، تم تطوير نظام سيارة تايكان ليعمل بجهد يصل إلى 800 فولت، متفوقا على الجهد المعتاد البالغ 400 فولت في السيارات الكهربائية الأخرى، ما يمنح سائقي تايكان ميزة خاصة على الطريق. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع جميع مالكي تايكان شحن سياراتهم بسهولة في المنزل باستخدام شاحن تيار متردد بقوة تصل إلى 22 كيلوواط.



وتستمد تايكان قوتها الهائلة من محركين كهربائيين متزامنين فائقي الأداء موزعين على المحورين الأمامي والخلفي، ما يحول سيارة الصالون ذات الأبواب الـ 4 إلى سيارة بنظام دفع رباعي. ويتعزز الأداء عبر ناقل حركة ثنائي السرعة على المحور الخلفي، وهو الأول من نوعه في سيارة كهربائية، ما يتيح التسارع في وقت قصير للغاية والوصول لسرعات عالية. ويقترن نظام الدفع الرباعي الكهربائي بنظام توزيع العزم المتغير ونظام ‎Porsche Traction Management‎ للدفع الرباعي الذكي. ويتشارك كل من طراز تايكان توربو وطراز توربو ‎S‎ في السرعة القصوى ذاتها، والتي تصل إلى ‎260 كم/ ساعة، بينما تبلغ أقصى سرعة لطراز 4S إلى 250 كم/ ساعة.



ووفقا للاختبار العالمي الجديد الموحد للسيارات الخفيفة (WLTP)، تتميز طرازات تايكان الـ 3 بقطع مسافة طويلة بعد شحنها لمرة واحدة، حيث يمتلك طراز تايكان ‎4S القدرة على قطع مسافة تصل إلى‎‎463 ‎‎‎ كم‎ بعد شحنه لمرة واحدة مع بطارية «الأداء الفائق بلاس»، ويليه طراز توربو بـ ‎450 كم وتوربو ‎S‎ بـ ‎412 كم‏.



البطارية ذات السطح الواحد وذات السطحين



تأتي طرازات تايكان توربو ‎S‎ وتايكان توربو وتايكان توربو ‎4S مجهزة ببطارية «الأداء الفائق بلاس» ذات السطحين بسعة إجمالية قدرها ‎93.4 كيلوواط/ ساعة. من ناحية أخرى، يمتلك الطراز الأساسي من تايكان بطارية بسعة 79 كيلوواط/ ساعة وسطح واحد كمواصفة أساسية، مع إمكانية الترقية إلى البطارية ذات السطحين مقابل تكلفة إضافية.

أنظمة دفع مبتكرة مع ناقل حركة ثنائي السرعات



هذه السيارة الرياضية الكهربائية متاحة بتصاميم متعددة للهيكل الخارجي، وخيارات متنوعة للمحرك، مع إمكانية اختيار نظام الدفع الخلفي أو الرباعي. وتتميز تايكان 4S بالقدرة على قطع مسافة تصل إلى 513 كيلومترا، وفقا لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالميا (WLTP)، قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، ما يمنحها التفوق في مدى الرحلة بين طرازاتها.



إن طرازي تايكان توربو إس وتايكان توربو، مزودان بمحركين كهربائيين فعالين في المحورين الأمامي والخلفي، مقدمين إمكانيات الدفع الرباعي. فعالية وتحكم هذين المحركين يستفيدان من التصميم العالي الكفاءة للمحركات المتزامنة المستمرة. وقد تم وضع المحرك الكهربائي وناقل الحركة والمحول في وحدة دفع مدمجة، لتظهر أعلى كثافة أداء (كيلوواط/ ليتر) مقارنة بأي محركات أخرى متاحة في السوق حاليا. وتعزز تقنية ملفاف دبوس الشعر المستخدمة في المحركات الكهربائية الكفاءة، حيث تسمح بإدراج المزيد من النحاس في الجزء الساكن، معززة الدفع وعزم الدوران دون تغيير السعة.



تصميم مستوحى من المستقبل



تعكس تايكان استراتيجية تصميم بورشه الجديدة، التي تستهدف التأكيد على البساطة ورؤية المستقبل للسيارات دون التنازل عن البصمة المتميزة لتصاميم بورشه. تحمل السيارة هوية وروح بورشه في التصميم بطريقة لا يمكن تجاهلها، حيث تبرز المقدمة العريضة والمسطحة، والرفاف المقبب، وخط السقف الرياضي الانسيابي الذي يتدفق نحو الخلف والذي يعرف بين مصممي بورشه بـ «خط الطيران»، جميعها علامات مميزة لهذه العلامة التجارية.



بالإضافة إلى ذلك، تظهر في تايكان سمات التصميم المميزة لعلامة بورشه، مثل خطوط الجناحين الواضحين الذين يحيطان بالمصابيح الأمامية المزودة بتقنية LED ذات التصميم الجديد، في حين تبرز في الجزء الخلفي من السيارة شريط الإضاءة الذي يمتد عبر عرض السيارة، معتمدا لمسة معاصرة عبر دمج حروف Porsche ثلاثية الأبعاد.



تصميم داخلي فريد مع مجموعة من شاشات العرض الكبيرة



في التصميم الداخلي أعيدت صياغة عناصر التصميم الكلاسيكية، ونقلت إلى العصر الرقمي، فقد تم دمج شاشة عرض نظام المعلومات والترفيه التي تبلغ قياسها 10.9 بوصات، مع شاشة العرض الخاصة بمقعد الراكب، والتي تأتي كتجهيز اختياري في خط واحد لتصبح أشبه بلوح أسود زجاجي.



كما أعيد تصميم جميع واجهات المستخدم في سيارة تايكان، وتقليص عدد أدوات التحكم التقليدية، مثل المفاتيح والأزرار إلى حد كبير، وقد حلت محلها أنظمة تحكم ذكية سهلة الاستخدام، باستخدام تقنية التشغيل باللمس أو وظيفة التحكم الصوتي، الذي يستجيب لعبارة «Hey Porsche».



الابتكار والاستدامة يظهران بوضوح في تايكان، حيث تقدم السيارة خيار مقصورة خالية تماما من الجلد للمرة الأولى، وهو ما يحاكي التوجه العالمي نحو استخدام المواد المستدامة ويظهر اهتمام بورشه بتوفير خيارات فاخرة لعملائها.



بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير مجموعة متنوعة لتزيين المقصورة، حيث تقدم العديد من الألوان الجديدة، ما يمنح العملاء الفرصة لتخصيص مقصورات سياراتهم حسب ذوقهم الشخصي واحتياجاتهم. ومع نحو 90 خيارا حصريا مقدما من قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب، تتاح لمالكي تايكان فرصة التفرد والتميز، حيث يمكنهم اختيار تصميمات وميزات معدة خصيصا لتلائم تفضيلاتهم. من المؤكد أن هذا النوع من التخصيص الفردي يسهم في تعزيز تجربة ملكية السيارة ويجعل كل تايكان فريدة بطابعها الخاص.



سواء كان الأمر يتعلق بتفاصيل الهيكل الخارجي، المقصورة الداخلية أو التطريزات المعقدة، يقدم فريق بورشه المتخصص مجموعة من الخدمات الاستشارية، ليساعد العملاء في رحلتهم أثناء اختيارهم وتخصيصهم لكل جانب من جوانب سيارتهم لتكون سيارة بورشه الحصرية الخاصة بهم لا مثيل لها.



وللتعرّف أكثر على سيارة بورشه تايكان، يرجى زيارة مركز بورشه الكويت.