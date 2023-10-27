بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس، انه تم الانتهاء من مشروع شاطئ الصليبخات والذي يضم 6 مناطق.



وأضاف م.الدبوس خلال رده على سؤال العضو م.علياء الفارسي بشأن مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات، أن المشروع يتكون من 6 مناطق للتطوير بالإضافة إلى الربط ما بين هذه المناطق، وهي كالتالي: منطقة الابتكار ومنطقة ساحل الصليبخات ومنطقة الصيبخات الرياضية ومنطقة رأس عشيرج السكنية ومنطقة عشيرج ومنطقة جزر عشيرج.



وتابع: تم الانتهاء من دراسة المخطط الهيكلي للمشروع وتم رفع تقرير للمجلس البلدي للاعتماد، مشيرا الى انه تم الانتهاء من أعمال المشروع، كما تمت موافقة الهيئة العامة للبيئة على ثلاثة أجزاء من أجزاء المشروع الستة،، مشيرا الى ان المشروع يحتوي على:



٭ إعادة ترسيم شكل الخط الساحلي لأجزاء بسيطة من المشروع.



٭ منطقة جزر عشيرج، وهي عبارة عن جزر دفان بمساحة 896.413م2 تقريبا.



وأكد انه تم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبيئة على ثلاثة أجزاء من المشروع وهي: منطقة الابتكار ومنطقة رأس عشيرج السكنية ومنطقة عشيرج.