

بداح العنزي



تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة د.حسن كمال مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات.



ويتضمن جدول أعمال اللجنة التالي:



٭ الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن العقارات المهجورة.



٭ سؤال العضو م.إسماعيل بهبهاني عن معايير تقييم مشاريع الطرق السريعة - استحداث وتطوير.



٭ إعفاء شركة معرض الكويت الدولي من الرسوم المقررة على الإعلانات الداخلية.



٭ استملاك ما تبقى من عقارات جزيرة فيلكا.



٭ الكتاب المقدم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن فتح جهات تعليمية وتأهيلية للأشخاص من ذوي الإعاقة.



٭ كتاب العضو م.منيرة الأمير بشأن تفعيل معايير قياس أداء منظومة العمل في البلدية.



٭ طلب مجموعة أصحاب مشاريع العربات المتنقلة توفير مواقع للعربات المتنقلة واعتماد مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات.