تقدم النائبان هاني شمس وأحمد لاري باقتراح برغبة بالتزام بنك الائتمان الكويتي بتعديل القسط الشهري للمقترض بما لا يجاوز نسبة 5% من الراتب.



وجاء في الاقتراح ان كثيرا من المواطنين المقترضين من بنك الائتمان الكويتي يعانون من ارتفاع قيمة القسط الشهري وتفاوته بين مقترض وآخر حسب الراتب فيما يخالف مبدأ العدالة والمساواة، مما ترتب عليه آثار سلبية وصعوبات حياتية تسببت بها قيمة القسط المرتفعة، وللتخفيف عن كاهل المواطن في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والركود الاقتصادي وعدم وجود بدائل مادية تعين رب الأسرة بعد تكلفه ببناء منزله أو ترميمه، فإن اللجوء إلى تخفيض قيمة القسط الشهري سيعينه على تكبد عناء الحياة وتحسين أوضاع أسرته وتلبية احتياجات أولاده، لذا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي: التزام بنك الائتمان الكويتي بتعديل القسط الشهري للمقترض بما لا يجاوز نسبة 5% من الراتب.