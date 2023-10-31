مسقط - مفرح الشمري



يختتم مهرجان «الدن» الدولي الرابع بسلطنة عُمان أنشطته الليلة على خشبة مسرح الكبار بالجمعية العمانية للسيارات، وذلك بحضور رئيس المهرجان محمد النبهاني ومدير المهرجان ادريس النبهاني، وعدد من المسؤولين في الحركة المسرحية العُمانية.



يتضمن حفل الختام توزيع الجوائز على الفرق المشاركة بمسابقات المهرجان، حيث سيحصل العرض الفائز بمسابقة مسرح الطفل على جائزة مالية قدرها 6 آلاف ريال عماني، بينما يحصل العرض الفائز بمسابقة مسرح الكبار على جائزة مالية قدرها 5 آلاف ريال عماني، ويحصل العرض الفائز بمسابقة مسرح الشارع على جائزة مالية قدرها 3 آلاف ريال عماني، كما تتضمن الجوائز «أفضل ممثل وأفضل نص وأفضل مخرج وأفضل مؤثرات صوتية»، بالإضافة إلى توزيع عدد من شهادات تقدير للممثلين المميزين في العروض المشاركة بجميع مسابقات المهرجان التي انطلقت منذ 23 الجاري تحت شعار «أهلا بالعالم في سلطنة عمان»، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان جائزة لأفضل تغطية إعلامية لأنشطة المهرجان المتعددة.



من جانب آخر، عرضت فرقة المسرح الكويتي آخر العروض الرسمية لمسرح الكبار من خلال مسرحية «الساعة التاسعة»، من تأليف مريم نصير، إخراج بدر الشعيبي، تمثيل نخبة مميزة من الممثلين، منهم: أحلام حسن وعبدالعزيز بهبهاني وميثم الحسيني وعبدالرحمن الفهد وآخرون.



فكرة المسرحية قائمة على تيمة «الاشتياق» سواء من نشتاق إليهم بيننا أو رحلوا عنا، فالمتابع للعرض يجد ان هناك اشتياقا من نوع آخر ألا وهو أن هناك بشرا يرفضون التأقلم مع الواقع، خصوصا عندما يفقدون شخصا عزيزا عليهم فهم يشتاقون إليه في جميع أوقاتهم ويتخيلون انه أمامهم أو انه سيأتي إليهم في ساعته المعروفة لديهم عندما كان يعيش بينهم.



تتضمن «الساعة التاسعة»، التي كتبتها المؤلفة الواعدة مريم نصير، حوارات مميزة وكلمات ومفردات تفيض بالمشاعر، جسدت المعنى الحقيقي لـ «الاشتياق»، خصوصا اشتياق الأبوين عندما يفقدان وحيدهما.



وسبق عرض فرقة المسرح الكويتي، تقديم المسرحية العمانية «الروع» لفرقة تواصل المسرحية، تأليف وإخراج طاهر الحراصي، والتي تدور حول الصراع التاريخي الكلاسيكي بين قوى الخير والشر، الظلام والنور، الجهل والمعرفة، وباقي الثنائيات التي عرف عنها الصراع منذ القدم، وقدمها المخرج الخراصي من خلال قصة اسطورية يعرفها أهل سلطنة عمان لتخويف الناس بوجود وحش كبير يعيش بالغابة ينهش كل من يقترب منه ليستغل هذه الخرافة أشخاص يستغلون بها الناس لتحقيق مآربهم الشخصية بعد ان زرعوا الخوف في قلوبهم.



وتفاعل مع المسرحية الكثيرون، وعلى الرغم من الهنات الموجودة فيها، إلا أنها حققت مرادها بإيصال رسالتها للحضور من خلال فريق عملها المميز.



السلمان: شكراً المجلس الوطني.. وشكراً الشعيبي

أحمد السلمان

وجه رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي الفنان القدير أحمد السلمان من خلال «الأنباء» الشكر الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للدعم الإيجابي الذي قدمه لفرقة المسرح الكويتي للمشاركة في مهرجان «الدن» الدولي بسلطنة عُمان. كما أشاد السلمان بالدعم الذي قدمه مجلس إدارة «المسرح الكويتي»، وأيضا أعضاء الجمعية العمومية من اجل مواصلة دروب العطاء المتميز الذي جبلت عليه الفرقة والتي تمتلك تاريخا ومسيرة عامرة بالإنجازات المسرحية على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان، مثمنا الجهود الابداعية الرفيعة المستوى التي قدمها الفنان المخرج بدر الشعيبي في عرضهم بالمهرجان «الساعة التاسعة»، ووصل الشكر الى فريق عمل المسرحية الذين قدموا فرجة نالت استحسان الجمهور العماني.