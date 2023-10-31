عبدالعزيز الفضلي



أكد منسق عام مبادرة تحدي القراءة العربي ومدير إدارة المكتبات أحمد الماجدي أن وزارة التربية تفخر بمشاركة بطلتي الكويت بتحدي القراءة العربي للموسم السابع الطالبة سارة المهيني والطالبة ود الظفيري، وثمن الإنجاز الكبير الذي حققته كل منهما بدخولهما المرحلة النهائية للتنافس على لقب البطولة التي تقام تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



وأشار الماجدي إلى مغادرة الطالبتين إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في حفل ختام تحدي القراءة العربي للموسم السابع المقرر إقامته غدا يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، والتنافس على لقب بطل تحدي القراءة العربي للموسم السابع.



وأوضح الماجدي أن وزارة التربية تحرص على استثمار وتطوير مهارات جميع طلابها، من خلال إشراكهم في المسابقات الدولية، لتحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الدولية، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لطالباتنا.