بداح العنزي



أحالت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة د.حسن كمال مشروع تطوير المخطط الهيكلي لشاطئ الصليبخات إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.



وقال د.كمال إن حدود المشروع من جامعة الكويت الى منطقة راس عشيرج بطول 38 كم موزعة على 6 مناطق مختلفة الاستعمالات والنسب المحددة، حيث ان المنطقة الأولى والبالغ مساحتها 609 آلاف تعنى بالابتكار مخصصة للجامعات والمعاهد العلمية، إضافة إلى مرافق حكومية وحدائق، مبينا ان المنطقة الثانية هي ساحل الصليبخات وفيها استعمالات ونسب مختلفة وتشمل استعمالات سكنية بنسبة 25‎‎% بالإضافة الاستعمالات التجارية ومرافق حكومية واستعمال ترفيهي وفيها حدائق ومواقف السيارات.



وأضاف: أما المنطقة الثالثة راس عشيرج فتبلغ مساحتها 2.700 مليون م2 وهي مخصصة للاستعمالات الترفيهية وبها نسب محددة من التجاري إضافة إلى منطقة عشيرج السكنية وبها استعمال سكني وتجاري ومرافق حكومية بنسب محدودة، كما أن المنطقة الأخيرة وهي جزر عشيرج فتبلغ مساحتها 890م2 وفيها جزيرتان صناعيتان وبها استعمال تجاري وحدائق، مشيرا إلى ان الموقع المميز المطل على الجون يحتاج الى بيان كافة التفاصيل البيئية والمرورية المتعلقة بالمشروع الأمر الذي تم بموجبه إحالة المعاملة للجهاز التنفيذي للرد خلال الاجتماع المقبل على كل طلبات أعضاء اللجنة.



وذكر أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن العقارات المهجورة، كما أبقت على جدول أعمالها سؤال العضو م.إسماعيل بهبهاني عن معايير التقييم المشاريع الطرق السريعة (استحداث تطوير)، وذلك لحين دعوة كل من الهيئة العامة للمرور وهيئة الطرق ووزارة الأشغال.



وأشار إلى ان اللجنة أحالت الى الجهاز التنفيذي طلب إعفاء شركة معرض الكويت الدولي من الرسوم المقررة على الإعلانات الداخلية، وأحالت طلب استملاك ما تبقى من عقارات جزيرة فيلكا إلى الجهاز التنفيذي، كما حفظت الكتاب المقدم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن فتح جهات تعليمية وتأهيلية للأشخاص من ذوي الإعاقة، وحفظت كتاب العضو م.منيرة الأمير بشأن تفعيل معايير قياس الأداء في منظومة العمل بالبلدية.



وأشار إلى ان اللجنة أحالت طلب مجموعة أصحاب مشاريع العربات المتنقلة توفير مواقع للعربات المتنقلة الى الجهاز التنفيذي لإعداد الدراسة.