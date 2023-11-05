ارتفعت الرسوم والتكاليف الجامعية بشكل كبير، إذ بات الأهالي يحتاجون إلى الاستدانة أو سحب قرض ليتمكنوا من تسديد الرسوم المتعلقة بدراسة أبنائهم.



ونقل تقرير لموقع «أثر» المقرب من السلطة عن إحدى طالبات كلية الإعلام في جامعة دمشق أنها تحتاج إلى ما يقارب 100 ألف رسوم تسجيل وطوابع هلال أحمر ونقابة معلمين ومجهود حربي وصور شخصية عدد 10 وهذه الأخيرة وحدها أجرة سحبها ما يقارب 30 ألف ليرة و3 صور هوية ومصنف سحاب، مضيفة: «هذا ونحن نتحدث عن جامعة حكومية لا نحتاج إلى دفع أقساط أخرى».



وطالب آخر سجل بجامعة دمشق ولكن بنظام التعليم الموازي فرع الهندسة الزراعية، ودفع مبلغ 700 ألف بعد أن كان 350 ألف ليرة العام الماضي، إضافة إلى الرسوم التي تم دفعها في المصرف العقاري.



وفي السياق نفسه، نقل الموقع عن مصدر في وزارة التعليم العالي: الوزارة أصدرت مؤخرا قرارات جديدة تخص الرسوم الجامعية، والتي تشير إلى ارتفاعها بنسبة 100% على التسجيل والأوراق الرسمية من الاعتراض وكشف العلامات وغيرها.



وأضاف المصدر: «إذ تصبح الرسوم الجديدة لطلاب الجامعات الموازي لعام 2024/2023 مليوناً ومئتي ألف ل.س لطلاب الكليات الطبية (السنة التحضيرية) و900 ألف ل.س للكليات الهندسية والفنون الجميلة، و700 ألف ل.س لكلية الزراعة والطب البيطري، و500 ألف ل.س لبقية الكليات والمعاهد، أما رسوم الموازي فتصبح مثلي ما ذكر المصدر على الترتيب لكل اختصاص».



وتابع المصدر: «أما رسوم التسجيل في نظام التعليم المفتوح فهي 10 آلاف للمادة الواحدة إضافة إلى رسوم أخرى كالطوابع والمصنفات والصور الشخصية، وفي حال رسب الطالب في المادة فإنه يدفع 15 ألف ليرة ليعيدها».