ذكرت صحيفة «كالكاليست الاقتصادية» الإسرائيلية نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية، أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة حماس في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى نحو 51 مليار دولار.



وقالت الصحيفة إن تقدير التكاليف، التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من ثمانية إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا. وأضافت «كالكاليست» أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا. وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات وعشرة إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل. وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال في وقت سابق، إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية، والتي ستكون «أكبر وأوسع» مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا، إن الدولة ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين. وأضاف «توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها»، دون أن يذكر أرقاما. وأردف «تماما مثلما فعلنا خلال أزمة كوفيد».