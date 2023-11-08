أعلنت جامعة دمشق أمس بدء العمل بمنظومة الدفع الإلكتروني للعام الدراسي 2023-2024. واعتبرت ان ذلك يأتي لـ«مواكبة التحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن الطلاب».



وأوضحت الجامعة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أنها أصبحت رسميا معرفة (كمفوتر) بالنسبة لكل البنوك المربوطة مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، ويستطيع الطلاب من كل السنوات الدراسية تسديد الرسوم الجامعية إلكترونيا.



ولفتت الجامعة إلى أنه صدر أمر المباشرة بالخدمات الإلكترونية بما يتعلق بتسديد الرسوم الجامعية، ما يتيح للطالب تسديد رسومه من خلال إنشاء حساب بنكي إلكتروني واختيار أي بنك يقدم هذه الخدمة، وذلك بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك وإنشاء الحساب.



وبينت الجامعة أنه تتم تغذية الحساب بأكثر من طريقة إما من خلال مراجعة البنك، أو عن طريق التحويل من أي شركة حوالات، كما يمكن التحويل من أي حساب بنكي آخر إلى حساب الطالب.



وأوضحت الجامعة خطوات الدفع حيث تتم تغذية الحساب والدخول إليه باستخدام تطبيق البنك، واختيار بند الرسوم، ثم (المفوتر) جامعة دمشق، واختيار الرسوم الجامعية، وبعدها يتم إدخال الرقم الجامعي والرقم الوطني، ومن ثم الاستعلام عن الرسوم، فتظهر كل الفواتير المرتبطة بالطالب الذي يختار كل الفواتير أو الفاتورة المراد دفعها، مثال (كشف علامات) أو أي خدمة جامعية أخرى، ويتم اقتطاع الفاتورة من الرصيد.



وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن تسديد الرسوم من خلال مراجعة قسم شؤون الطلاب في الكلية، واستلام إيصال الدفع ومن ثم التوجه إلى المصرف العقاري ليتم إيداع المبلغ في الحساب الخاص بالجامعة وإعادة إشعار الدفع إلى الكلية.