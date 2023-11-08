أفادت وكالة «بلومبيرغ» أن الاحتياطيات الأجنبية لإسرائيل انخفضت بأكثر من 7 مليارات دولار الشهر الماضي، حيث سعى البنك المركزي للدفاع عن الشيكل بعد بدء الحرب.



وانخفضت الاحتياطيات بمقدار 7.3 مليارات دولار، أو 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، بحسب البنك المركزي. وهي الآن عند أدنى مستوى لها منذ عام، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة عن متوسط ​​العقد الماضي.



وأعلن بنك إسرائيل عن حزمة دعم بقيمة 45 مليار دولار بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في 7 أكتوبر. وتعهد البنك المركزي ببيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية وتقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ».



وتراجع الشيكل الشهر الماضي إلى أضعف مستوى منذ عام 2012، كما ارتفعت تكلفة التحوط ضد المزيد من الخسائر. كما تراجعت الأسهم والسندات الإسرائيلية بشدة مع خشية التجار من تصاعد الحرب لتصبح صراعا إقليميا.



وفي الأيام الاخيرة، ارتفعت الأصول الإسرائيلية، بما في ذلك الشيكل، وسط موجة مساعدات عالمية لإسرائيل.