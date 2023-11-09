قالت وزارة المالية الإسرائيلية انها سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في أكتوبر، وأرجعت هذا إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب التي تخوضها على قطاع غزة. وأضافت ان العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الأشهر الـ 12 حتى أكتوبر إلى 2.6% مقابل 1.5% في سبتمبر. وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر. وكان العجز في سبتمبر عند 4.6 مليارات وفي أكتوبر من عام 2022 عند 3.1 مليارات.