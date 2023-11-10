دخل مقاتل بن سليمان على الخليفة أبي جعفر المنصور، فقال له المنصور: عِظني يا مقاتل.



فقال: أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: بل بما رأيت، قال يا أمير المؤمنين: إن الخليفة عمر بن عبدالعزيز أنجب أحد عشر ولدا وترك ثمانية عشر دينارا، كُفِّنَ بخمسة دنانير، واشتُري له قبر بأربعة دنانير ووزِّع الباقي على أبنائه.



الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك أنجب أحد عشر ولدا، وكان نصيب كل ولد من التركة ألف ألف دينار (أي مليون)، والله.. يا أمير المؤمنين لقد رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبدالعزيز يتصدق بمائة فرس للجهاد في سبيل الله، وأحد أبناء هشام يتسول في الأسواق، وقد سأل الناس عمر بن عبدالعزيز وهو على فراش الموت: ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ قال: تركت لهم تقوى الله، فإن كانوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله تعالى.