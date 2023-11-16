دعا خبير اقتصادي سوري الى تصنيع السيارات الكهربائية في سورية كحل لدفع عجلة الانتاج وخفض اسعار السيارات.



وقال عامر ديب، الذي وصفته صحيفة «البعث» بأنه خبير في قطاع السيارات الكهربائية، إن كلفة السيارة الكهربائية في سورية لا تتجاوز الـ 300 مليون ليرة، دون الحاجة للوقود، أو الاصلاح كما هو الحال بالسيارات المستعملة التي تجاوز سعر الواحدة منها الـ 180 مليون ليرة.



وأضاف أن السيارات الكهربائية في سورية تعتبر حلا حقيقيا في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، لافتا إلى أنه باستطاعة سورية إنتاج ما لا يقل عن 4000 سيارة، أكثر من نصفها سيارات كهربائية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار السيارات بين 30 وحتى 40 في المئة، حسب قوله.



وأشار إلى أن تصنيع السيارات سيتم في 9 معامل، ستة منها على الكهرباء وما تبقى على البنزين، معتبرا أن هذا سيؤدي إلى جذب المستثمرين وتشغيل اليد العاملة ودوران العجلة الاقتصادية بقطاع السيارات ولاسيما أن التعاون سيجري مع الصين التي هي رائدة بهذا المجال.



وأكد ديب أن مشاريع السيارات الكهربائية هي مشاريع تسويق اقتصادي ستخلق حالة عند الكثير من المواطنين للتوجه إلى الادخار بشراء هذه السيارات عوضا عن العقارات والذهب، لافتا إلى أن العمل يجري اليوم على زيادة محطات الشحن بالتعاون مع وزارة الكهرباء، حيث سيتم الاعتماد على الطاقة الشمسية كون طاقة الرياح والطاقة الكهربائية العادية في حدودها الدنيا.