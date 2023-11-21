وجه النائب د.محمد المهان سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، قال في مقدمته: يعتبر التعليم أحد أهم الأركان التي تقوم عليها المجتمعات وتقدمها، وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1- هل تعاقد المجلس الأعلى للتعليم مع منظمات عالمية مصنفة لتطوير التعليم في الكويت؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من سيرتها الذاتية وتفاصيل التعاقد والأهداف المطلوبة منها وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.



2- هل تم اعتماد أكاديمي لبرامج تعليمية في الجامعات لمنظمات عالمية مصنفة؟



3- هل يوجد لدى المجلس الأعلى للتعليم خطة زمنية لتطوير التعليم في الكويت ورفع جودته؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الخطة وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.



4- ما الخطوات التي اتخذها المركز الوطني لتطوير التعليم لتعديل تصنيف الكويت العالمي في مجال التعليم؟