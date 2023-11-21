قال مكتب الإحصاءات المركزي أمس إن معدل البطالة في إسرائيل ارتفع إلى نحو 10% في أكتوبر بعدما أدت حربها على قطاع غزة، والمعارك مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى نزوح عشرات الآلاف ممن كانوا يستوطنون مناطق بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.



وبلغ معدل البطالة 9.6% في أكتوبر بواقع 428400 شخص عاطلين عن العمل مقابل 163600 في سبتمبر قبل عملية «طوفان الأقصى» التي شنها مقاتلو «حماس» في السابع من أكتوبر والحرب الانتقامية التي أطلقتها إسرائيل.



واستدعت إسرائيل ما يقرب من 400 ألف من قوات الاحتياط للخدمة في أعقاب الهجوم. وأظهرت بيانات رسمية أن إسرائيل منحت نحو 80 ألف إسرائيلي إجازة غير مدفوعة الأجر في الأسابيع القليلة الماضية.



وانخفض معدل التوظيف في أكتوبر إلى 56.5% من 61.1%.



وكان انخفاض معدل البطالة يدعم النمو الاقتصادي لإسرائيل، لكن في ظل فقدان كثيرين لوظائفهم أو وجودهم في إجازة، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الربع الأخير، وأن ينمو بنسبة 2.3% فقط في 2023 وهو أقل مما كان متوقعا.