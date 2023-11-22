قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت أمس ما تقول إنه قمر للتجسس العسكري باتجاه الجنوب، بعد ساعات من تأكيد اليابان أن بيونغ يانغ حذرتها من عملية إطلاق وشيكة.



وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية «أطلقت كوريا الشمالية ما تقول إنه قمر اصطناعي للتجسس العسكري باتجاه الجنوب».



وهدد الجيش الكوري الجنوبي بيونغ يانغ من أنه سيتخذ «الإجراءات الضرورية» إذا لزم الأمر.



وقد طلبت اليابان من سكان أوكيناوا الاحتماء بعد إطلاق الصاروخ.



وأبلغت كوريا الشمالية اليابان بنيتها إطلاق قمر اصطناعي الأربعاء الماضي، وفق طوكيو، فيما يشكل تحديا لتحذيرات سيئول وقرارات الأمم المتحدة التي تحظر على بيونغ يانغ استخدام تقنيات الصواريخ البالستية.



وهذه هي ثالث محاولة تقوم بها كوريا الشمالية بعدما فشلت مرتين في وضع قمر عسكري في مداره في مايو وأغسطس الماضيين.



وحذر رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا من أن استخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية يعتبر انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن اليابان تنسق ردها مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وهما شريكاها في إطار اتفاقية دفاع ثلاثية.



وعززت سيئول وواشنطن وطوكيو تعاونها الدفاعي في مواجهة تجارب كوريا الشمالية.



ووصلت حاملة الطائرات الأميركية «يو اس اس كارل فينسن»، التي تعمل بالطاقة النووية، الثلاثاء الماضي، إلى قاعدة بوسان البحرية في كوريا الجنوبية.