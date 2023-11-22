أعلنت مجموعة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، عن إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل، حيث حصدت الشركة جائزة «أفضل إدارة قانونية في الشرق الأوسط» في فئة الشركات الكبرى، وجاء هذا التكريم ضمن فعاليات جوائز



Legal Era لعام 2022-2023، والتي أقيمت في مدينة دبي الأسبوع الماضي.



ويمثل هذا الفوز تأكيدا لمكانة صناعات الغانم كأحد الرواد في مجال الإدارة القانونية، حيث تغلبت على منافسين بارزين منهم شركة أرامكو السعودية، سابك، البنك الوطني المصري، بنك دبي الإسلامي، والشركة السعودية للكهرباء، مما يؤكد تفوقها في هذا المجال الحيوي.



وفي تعليق حول هذا الإنجاز، عبرت الإدارة القانونية بالقول عن مشاعر الفخر والامتنان تجاه الفريق القانوني الاستثنائي للشركة، حيث قالت «يعكس الإنجاز الذي نحتفل به اليوم جهودا مستمرة ورغبة ملحة في الابتكار والتفوق بمجالنا. لم يأل فريق صناعات الغانم جهدا في استثمار خبراته الغنية وفهمه الدقيق للجوانب المعقدة في القانون لتحقيق نتائج مميزة. هذه الجائزة هي ثمرة التزامنا بأعلى معايير الأداء القانوني وتطبيق القوانين بكل دقة واحترافية.



نؤمن بقوة بأهمية العمل الجماعي والتعاون، الأمر الذي مكن فريقنا من التميز والتفوق. تمنحنا هذه الجائزة اليقين بأننا على الطريق الصحيح، وتحفزنا لمواصلة جهودنا بنفس العزم والإخلاص، آملين في مزيد من الإنجازات في المستقبل».



وتتمتع الدائرة القانونية في صناعات الغانم بسمعة مرموقة في استقطاب وضم أفضل الكفاءات القانونية، وهي تركز بشكل كبير على الابتكار في مجال الإدارة القانونية وتطوير استراتيجيات فعالة تتماشى مع التغيرات المستمرة في بيئة الأعمال، ويأتي هذا الفوز ليبرهن على التزام الشركة بالتميز في الأداء والتفاني في تحقيق أعلى معايير الجودة القانونية، مما يعزز مكانتها كقائد في السوق ومرجع في القطاع القانوني على مستوى المنطقة.