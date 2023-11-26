تضاربت المعلومات حول استئناف العمل في مطار دمشق الدولي العاطل عن الخدمة منذ شهر، فقد تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والمرصد السوري لحقوق الإنسان أخبارا تفيد بعودة مطار دمشق للعمل اعتبارا من اليوم الأحد واستئناف الرحلات الجوية إقلاعا وهبوطا. وبحسب الأخبار المتداولة، فإن إدارة مطار دمشق الدولي عدلت جدولة رحلة جوية كان من المقرر إقلاعها في الساعة العاشرة من مطار اللاذقية إلى موسكو، لتصبح من مطار دمشق الدولي إلى موسكو في الموعد نفسه. ونفت مصادر لموقع «صوت العاصمة» استئناف العمل بمطار دمشق الدولي، ولفتت إلى أن الرحلة التي جرى تعديل جدولتها تأتي في إطار الرحلات التجريبية لمطار دمشق والتأكد من جاهزيته لاستئناف العمل فيه.



وأشارت المصادر إلى إعلان وزارة النقل في 19 أكتوبر انتهاء أعمال الصيانة الأولية في المطار وتنظيم رحلات جوية تجريبية حينها للتأكد من استئناف العمل دون معوقات.