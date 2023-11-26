عبدالعزيز الفضلي



حددت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع المرحلة الثانوية لعمل وتسكين المعلمات خريجــات كليـــة الشريعـــة بسبـــب العجز الذي تعاني منـــه هذه المرحلــة.



وقالت المطوع، في كتاب وجهته إلى المناطق التعليمية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: إنه بناء على كتاب الموجه الفني العام للتربية الاسلامية المؤرخ في 30 أكتوبر الماضي، وحرصا على سير منظومة العمل في الميدان التربوي، يرجى مخاطبة الجهات المختصة لديكم نحو العمل على تسكين المعلمات خريجات كلية الشريعة من حملة شهادة كلية الشريعة بالمرحلة الثانوية وذلك تفاديا لحدوث أي عجز في المرحلة الثانوية.



من جانب آخر، تلقت الوكيلة المطوع كتابا من وكيل الشؤون الادارية بالتكليف فيصل الجطيلي قال فيه: لوحظ عند نقل المعلمين من العمل بمدارس التعليم العام للعمل بمدارس التعليم الخاص والتعليم الديني في ديوان عام الوزارة، وعند إجراءات إنهاء الخدمة لأعضاء الهيئة التعليمية أن قرارات رفع مستوى وظيفي صادرة بمسمى فقط وتخلو من بند منح مكافأة المستوى الوظيفي لذات المسمى رغم استحقاق هؤلاء المعلمين لمكافأة المستوى الوظيفي ما يسبب عرقلة إجراءات إنهاء الخدمة، وتأخير ترفيع المنقولين لدى ديوان عام الوزارة.



وعليه، نحيل لكم الموضوع لإجراء اللازم.