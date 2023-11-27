قالت وسائل اعلام سورية ان غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مطار دمشق الدولي بعد ساعات من اعلان عودته للعمل.



وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جديدة استهدفت مطار دمشق الدولي طالت مهابط المطار، ما أدى لخروجه عن الخدمة مجددا، كما سمع دوي انفجار آخر من جهة مطار المزة العسكري.



ونقل موقع «صوت العاصمة» ان الطائرات الإسرائيلية شنت جولتين منفصلتين من الغارات الجوية استهدفت الأولى منظومات دفاع جوي، تلاها استهداف مدرجات مطار دمشق الدولي.



وسمعت أصوات انفجارات مدوية في معظم مناطق العاصمة. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لسحابة دخان جراء غارة مجهولة.



وقال موقع «أثر» انه سمع أصوات المضادات الأرضية بشكل مكثف في سماء العاصمة، بينما اعلن موقع جريدة «الوطن» انه تم تحويل الرحلات المقررة إلى مطاري اللاذقية وحلب.



وكان تم الإعلان عن استئناف العمل بالمطار وبدء إقلاع واستقبال رحلات جديدة اعتبارا من أمس، وجاء ذلك بعد أن خرج المطار عن الخدمة بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، حين شنت طائرات إسرائيلية غارات على المطار طالت المهابط، وأدت لمقتل اثنين من العاملين بالمطار أيضا، ليتم تحويل الرحلات إلى مطار اللاذقية حينها.