عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس قسم جراحة الأورام في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.خالد الخالدي عن إجراء أول عملية لاستئصال ورم سرطاني باستخدام المنظار وصبغة الاندوسيانين الأخضر للتصوير الفلوري لاستئصال ورم في الرحم لسيدة تبلغ من العمر 59 عاما. وذكر د.الخالدي في تصريح لـ«الأنباء»، أن العملية تمت خلال ورشة العمل المصاحبة للمؤتمر الأول للأورام النسائية الذي عقد تحت رعاية وبحضور وزير الصحة د. أحمد العوضي.وبين أن العملية الجراحية أجريت من قبل فريق من ايرلندا وألمانيا، مشيرا إلى مشاركة د.ايمان التوحيد استشارية الأمراض النسائية معه في العملية. وأوضح أن هذه التقنية الجديدة تسمح بالوصول للأورام السرطانية والعقد اللمفاوية التي قد تصل إليها الخلايا السرطانية بشكل أسرع وأوضح من الطرق القديمة المستخدمة.