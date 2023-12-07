عبدالعزيز الفضلي



تحت رعاية الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصه المطوع، أقامت الإدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية حفل انطلاق مسابقة «تحدي القراءة العربي» للموسم الثامن للعام الدراسي 2023-2024، على مسرح ديوان عام وزارة التربية، بحضور مدير إدارة المكتبات والمنسق العام لمسابقة تحدي القراءة العربي أحمد الماجدي وموجه المكتبات مشرف عام مسابقة تحدي القراءة العربي بالإدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية أفراح المطوطح وعدد من القياديين والمعلمين والموجهين.



وقالت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي ان وزارة التربية تحرص على مشاركة الطلبة في برنامج تحدي القراءة من خلال تشجيعهم للقراءة، للقضاء على الفجوة التي كان سببها وسائل التكنولوجيا وعزوف الطلبة عن قراءة الكتب.



وأفادت العنزي بأن هذه المشاركة بـ «تحدي القراءة العربي» ليست الأولى بل كانت هناك مشاركات عدة، مشيرة إلى أن الوزارة حصلت من خلال طلابها المتميزين في القراءة على الكثير من الجوائز في مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقراءة.



بدوره، ذكر مدير إدارة المكتبات والمنسق العام لمسابقة تحدي القراءة العربي أحمد الماجدي ان مبادرة تحدي القراءة العربي انطلقت بنسختها الثامنة، وبدأت المناطق التعليمية بالتنافس فيما بينها بفئاتها الثلاث الطالب والمشرف المتميز والمدرسة المتميزة.



وحث الماجدي الطلاب على المشاركة بهذه المبادرة التي لها دور كبير في تنمية ميول القراءة وتكوين شخصية الطالب المتميز، متمنيا التوفيق والنجاح لكل المناطق التعليمية.



من جهته، بين مراقب التقنيات التربوية والمكتبات في إدارة منطقة العاصمة التعليمية مطلق المطيري، أهمية مشاركة المدارس في مسابقة المدرسة المتميزة، لما لها من أهمية كبرى في تسخير إمكانيات المدارس لمسابقة تحدي القراءة.



وقد احتوى الحفل بعض الأفلام الوثائقية التشجعية، التي تتكلم عن أهمية التعليم والقراءة في الكويت، وطريقة تسجيل الطلبة في المسابقة وشروط التسجيل فيها، وشرح كامل لجميع التفاصيل في هذه المسابقة.