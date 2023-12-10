وجه النائب مهلهل المضف سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، جاء كما يلي: يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الهيئات والمنظمات الدولية والعربية والخليجية والتي لها مقر في الكويت وتسهم فيها وزاراتكم والجهات التابعة لكم، وكم عددها؟ مع بيان تاريخ الانضمام، وتحديد الفترات وقيمة الاشتراكات المدفوعة نظير الانضمام، والمبالغ التي صرفت منذ تاريخ الانضمام حتى تاريخ هذا السؤال، وكذلك أسباب الانضمام إلى هذه المنظمة أو الهيئة، وتاريخ آخر اجتماع حضر فيه ممثل الكويت، يرجى تزويدي بجدول يبين تفاصيل جميع ما ذكر في البند.



2 ـ هل يوجد تنسيق مع مجلس الوزراء للموافقة في حال رغبة وزاراتكم والجهات التابعة لكم الانضمام إلى هيئة أو منظمة أو لزيادة المساهمة المالية للكويت في تلك المنظمات؟



3 ـ ما معايير التأكد من أنها تؤدي الأعمال المنوطة بها وتحقق الهدف الذي أسست من أجله؟



4 ـ ما عدد الكويتيين العاملين في تلك الجهات والتي تسهم فيها الكويت؟ مع ذكر المناصب والأعمال المنوطة بهم.



5 ـ هل يستعان بغير الكويتيين لتمثيل الكويت في تلك الجهات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتلك المناصب والجهات التابعة لها والأسباب الداعية إلى ذلك.