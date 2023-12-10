في إطار مشاركة المهندسين الكويتيين من البلدية في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP28 والذي عقد في دبي، قدم المهندس البيئي في البلدية م.عقيل مراد ورقة عمل أكد فيها حرص البلدية على مواكبة الدول المتقدمة في مجال الاستفادة من النفايات، مضيفا أن إدارة شؤون البيئة في البلدية قامت بإعداد استراتيجية متكاملة تتناسب مع سياسات البلدية العامة.



جاء ذلك خلال مشاركة وفد البلدية بجلسة حوارية بعنوان «نظرة عامة على وضع إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي.. الفرص والتحديات»، التي عقدت في جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.محمد فلاح الرشيدي وإدارة د.سمية يوسف من مملكة البحرين وبمشاركة م.رابعة العور من الإمارات العربية وحسن نصر النصر من قطر وم.عقيل مراد وم.عبدالله العفاسي من البلدية وم.شيخة العرفج من الكويت وم.خالد البلوشي من سلطنة عمان وم.سعود المطري من المملكة العربية السعودية.



وأشار مراد الى أن الجلسة الحوارية تبنت عددا من التوصيات تتمثل في تشكيل فريق عمل لتنسيق جهود العمل الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال إدارة المخلفات والموارد ووضع استراتيجية خليجية موحدة لإدارة المخلفات وتعزيز التعاون مع جامعة الخليج العربي باعتبارها الذراع الأكاديمية العلمية للأمانة العامة لمجلس التعاون في المجالات المختلفة ذات العلاقة وتحديدا إدارة المخلفات كمركز معتمد للتعليم والتدريب الخليجي وبناء القدرات وتأهيل الكوادر نحو مجتمع خليجي مستدام.



وبين أن التوصية الأخرى تتمثل في إطلاق مبادرات توعوية وتربوية، منها اعتماد منهج موحد للمواطنة البيئية خليجيا وإدخالها في جميع المراحل الدراسية من مرحلة ما قبل المدرسة وعرض فكرة إنشاء أكاديمية خليجية للأطفال والشباب لأنماط الحياة المستدامة لتشجيع الابتكار والتحول للسلوك والاستهلاك المستدام وإعداد جيل واع نحو مجتمع خليجي مستدام.