توجت فارسة نادي الصيد والفروسية أبرار المسلم بلقب دورة المغفور له عبدالعزيز المساعيد «عميد الصحافة الكويتية» لقفز الحواجز، التي أقيمت منافساتها في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة نحو 540 من الفرسان والفارسات من مختلف الأندية المحلية.



ففي الشوط الأخير «الجائزة الكبرى»، على ارتفاع 140 سم، نجحت المسلم في التأهل إلى جولة تمايز وتمكنت من تحقيق المركز الأول بزمن 37.79 ثانية دون نقاط جزاء، تلاها الفرسان كارلوس لانج وغازي الجريوي وشاكر الكاظمي وفواز السبيعي وفواز الراشد ويارا الهنيدي، وقام رئيس اللجنة المنظمة للدورة ناصر عبدالعزيز المساعيد بتتويج الأبطال، والذي أكد أنه تم تحقيق أهداف البطولة، ولأول مرة في تاريخ الفروسية الكويتية يتم بث مباشر دولي وهو «كليب ماي هورس»، مضيفا:«ستقام الجولة الثانية من الدورة في مارس المقبل، على أن يقام الدوري في الموسم المقبل من 5 بطولات».



وقد حضر فعاليات البطولة مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي، حيث سلمت اللجنة المنظمة تبرعا لصالح أهل غزة على هامش فعاليات البطولة.