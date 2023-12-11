وجّه النائب متعب العنزي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، قال في مقدمته: بعد إعلان وزارة التربية بتاريخ 16/10/2021م عن البدء باستقبال طلبات التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية والمحتاجين للعام الدراسي 2021 -2022 ، أطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:



1- كم تبلغ ميزانية الصندوق الخيري للثلاث سنوات الأخيرة ؟

2- هل هناك تبرع للصندوق من جهة خارج الوزارة ؟

3- كم المبلغ المخصص للصندوق الخيري من وزارة التربية؟

4- كم تبلغ قيمة التبرعات الخارجية للصندوق؟ مع ذكر أسماء الجهات؟ وكم المبالغ؟

5- أسماء من استفاد من هذا الصندوق، وأعدادهم، وكم صرف على هذه الأعداد؟ مع ذكر أسماء المدارس التي استفادت من الطلبة المشمولين بالصندوق؟

6- عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من الصندوق؟ وعدد الطلبة المحتاجين المشمولين بالصندوق ؟

7- ما أسباب عدم الموافقة على بعض الطلبات ؟

8- هل هناك لائحة تنظيمية للصرف من الصندوق؟ برجاء تزويدي بصورة ضوئية منها إن وجدت .

9- هل هناك شروط للموافقة على الطلبات ؟ برجاء تزويدي بصورة ضوئية منها إن وجدت .